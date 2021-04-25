إعلامية ترفض تقديم صبايا الخير بدلا من ريهام سعيد لهذه الأسباب.. تعرف عليها..فيديو

قالت المذيعة منى عبد الوهاب، أنها رفضت تقديم برنامج صبايا الخير مكان ريهام سعيد، قائلة:" رفضته وهي كانت موقوفة ولو كنت مكانها كنت هضايق لو زميل إعلامي قدم البرنامج مكانى، كمان نوعية البرامج اللى بقدمها مختلفة ".

وتابعت عبد الوهاب خلال حوارها مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، أجرى لم يكن أقل من أجر ريهام سعيد إطلاقا.

وأوضحت منى عبد الوهاب، أنها تعاقدت مع قناة النهار لتقديم برنامج “مصارحة حرة”، وكانت حينها ريهام سعيد موجودة فى القناة أيضا.

وأضافت منى عبد الوهاب قائلة:" مش بفكر فى الزواج لأني بفكر فى مستقبلى دا الأهم من العرسان".

https://fb.watch/55mIaVCm4_/