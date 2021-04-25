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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلمى الشيمى تتألق بفستان زيتي وتاج ملكي في إطلالة مبهرة.. صور

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمى، المعروفة إعلاميا بفتاة سقارة متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت سلمى الشيمى بإطلالة جذابة، مرتدية فستان انيق باللون الزيتي وتاج فضي علي رأسها، وهو ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.
سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

وتعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

إطلالة جذابة فتاة سقارة عارضة الأزياء سلمي الشيمي كلية التمريض التواصل الاجتماعي

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