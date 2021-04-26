لا حذف للمناهج.. التعليم تكشف موقف الشهادتين الإعدادية والثانوية

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن طلاب الإعدادية سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة من المنزل، أما الشهادة الإعدادية ستكون امتحاناتهم في شهر 6 والشهادة الثانوية في شهر 7.



وأوضح “حجازي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن طلاب الشهادة الإعدادية لديهم 4 مواد غير مضافة وامتحانهم من المنزل، وشدد على أنه لا يوجد أي حذف في مناهج الشهادات سواء الإعدادية أو الثانوية.



وفيما يخص المدارس الدولية، أوضح أن الحضور بها اختياري ولا يزيد عن 3 أيام والباقي أون لاين.



ووجه رسالة إلى الطلاب بضرورة المحافظة على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا :لا يجب التواجد في تجمعات إحنا انهينا الدراسة للمحافظة على صحتكم حافظوا انتوا كمان عليها".



