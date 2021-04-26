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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل الأوسكار .. المخرجة إيميرالد فينيل بفستان حمل على السجادة الحمراء

إيميرالد فينيل
إيميرالد فينيل

ظهرت المخرجة والممثلة البريطانية إيميرالد فينيل بفستان حمل على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار في نسخته الـ 93، الذي تقام فعالياته حاليا على مسرح دولبي بلوس أنجلوس. 

إيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلمها الأول Promising Young Woman، المرشح لنيل 5 جوائز منها أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي، وبطلته كاري موليجان تنافس ضمن قائمة أفضل ممثلة رئيسية.

السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

صعد نجم هذا الفيلم بقوة خلال الموسم الحالي، خاصة أنه العمل الإخراجي الأول للممثلة إيميرالد فينيل، وتدور أحداثه حول فتاة متعلقة بأحداث الماضي التي تعرضت فيها صديقتها للاغتصاب والانتحار، فقررت رد حقها. 

PROMISING YOUNG WOMAN بطولة كاري موليجان، ويمكنكم مشاهدته على منصات آبل تي في، وأمازون برايم. 

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١، في نسخته الـ 93 المقام على مسرح دولبي بهوليوود.

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توافد المرشحين على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١.. صور

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رسميا .. افتتاح السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١

وبدء توافد النجوم الذي كان أولهم بول راسي لحضور حفل الأوسكار، وأبطال فيلم Minari، الكوري المرشح لجائزة أفضل فيلم. 

ألغت الأكاديمية العديد من الأحداث التي تلحق بحفل الأوسكار منها عشاءات العمل للنجوم المرشحين وجلسات التصوير والعروض المخصصة للأفلام التي اقترب موعد تتويجها بالتمثال الذهبي، إلى جانب تسجيل بعض فقرات الحفل قبل البث المباشر لتجنب الزحام والتكدس في أرجاء مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

ولم تختر الأكاديمية مقدم رئيس لحفل الأوسكار في نسخته الـ 93، لكنها أعلنت قائمة من النجوم المشاركين في تقديم الجوائز على رأسهم براد بيت، ريجينا كينج، رينيه زيلويجر، خواكين فينيكس، ريز ويذرسبون، هاريسون فورد، هالي بيري، زيندايا، وغيرهم.

الأوسكار النسخة 93 لتوزيع جوائز الاوسكار إيميرالد فينيل ترشيحات الأوسكار حفل الاوسكار

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