الأوسكار 2021.. التفاصيل الكاملة عن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم

ساعات قليلة تفصلنا عن النسخة 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي لعام 2021، بعد تأجيله لمدة شهرين بسبب ظروف جائحة كورونا، حتى تتمكن أكاديمية فنون وعلوم الصور من التخطيط له وإنتاجه بالصورة التي اعتاد عليها جمهور السينما العالمية.

تفاصيل حفل الأوسكار

يقام حفل الأوسكار في مكانه المعتاد كل عام بمسرح دولبي في لوس أنجلوس، وسيضاف له هذا العام مكانا جديدا تقدم فيه بعض العروض بصورة منفردة في محطة لوس أنجلوس الاتحادية، وسمحت الأكاديمية لعدد معين من الأشخاص بحضوره على خلاف الأعوام الماضية.

سيبدأ الحفل في تمام الثانية صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، وسيذاع عبر شاشة ABC الأمريكية، ومنصاتها على السوشيال ميديا.

تنافس على الجائزة الكبري هذا العام 7 أعمال سينمائية لحصد تكريم أفضل فيلم لعام 2021، بعدما نالت كل منها العديد من الجوائز والتكريمات خلال موسم الجوائز الماضي، الذي يختتم بحفل الأوسكار الليلة.

نقدم لكم في الأسطر التالية تعريف ملخص لهذه الأعمال ومنصات عرضها.

MANK

يعد فيلم MANK أبرز الأعمال المتوقع نجاحها في ليلة الأوسكار بعدما نال 10 ترشيحات في القوائم النهائية من بينها أفضل ممثل وممثلة ومخرج، وكان السبب في تربع نتفليكس على عرش المنصات.

تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي حول رجل مدمن على الكحول يقوم بدوره جاري أولدمان، ويشارك في بطولته ليلي كولينز وأماندا سيفريد، ويعرض بتقنية الأبيض والأسود على منصة نتفليكس الأمريكية.

NOMADLAND

فيلم NOMADLAND هو الأقرب لحصد جائزة أفضل فيلم هذا العام بعدما نال 6 ترشيحات في قوائم الأوسكار ، وحاز العديد من التكريمات خلال الفترة الأخيرة، وحققت مخرجته كلوي تشاو أرقاما تاريخية بترشيحاتها وجوائز فيلمها.

NOMADLAND بطولة فرانسيس مكدورماند، ويتتبع رحلة سيدة تهرب من الحياة اليومية الاعتيادية، وتعيش مغامرة العيش في سيارة للرحل، لا تعتمد في حياتها على وظيفة محددة وتتنقل من مكان لآخر هربا من ضغوط الحياة.

الفيلم مرشح لجائزة أفضل ممثلة، ومخرج، سيناريو، تصوير سينمائي، ويمكن مشاهدتهم قبل الحفل على منصات هولو وأمازون وآبل تي في.

NOMADLAND

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

لفت هذا الفيلم الأنظار إليه خلال موسم الجوائز، ونالت ترشيحات عديدة، وتدور أحداثه حول محاكمة شهيرة لسبعة أشخاص بتهمة التآمر والتحريض على الشغب خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي.

يقوم ببطولته ساشا بارون كوهين، إيدي ريدماين، مايكل كيتون، وعدد كبير من النجوم، يمكن مشاهدته على منصة نتفليكس.

MINARI

يعد الفيلم الكوري MINARI من أبرز علامات الموسم السينمائي الحالي، ولولا المنافسة القوية مع كان سيضمن جائزة أفضل عمل سينمائي بامتياز، وتدور أحداثه حول عائلة كورية تنتقل إلى أركنساس لتعيش الحلم الأمريكي.

ترشح أبطاله لنيل جوائز الأفضل تمثيليا، فيما ينافس أيضا على أفضل مخرج وسيناريو أصلي، ويعرض على منصات أمازون برايم، وآبل تي في.

PROMISING YOUNG WOMAN

PROMISING YOUNG WOMAN

صعد نجم هذا الفيلم بقوة خلال الموسم الحالي، خاصة أنه العمل الإخراجي الأول للممثلة إيميرالد فينيل، وتدور أحداثه حول فتاة متعلقة بأحداث الماضي التي تعرضت فيها صديقتها للاغتصاب والانتحار، فقررت رد حقها.

PROMISING YOUNG WOMAN بطولة كاري موليجان، ويمكنكم مشاهدته على منصات آبل تي في، وأمازون برايم.

SOUND OF METAL

يتتبع هذا الفيلم قصة عازف يفقد سمعه، لكنه يتعلم الموسيقى ويحقق النجاح رغم المعوقات، وهو بطولة ريز أحمد أول مسلم يترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور بطولة.

نال الفيلم 6 ترشيحات في قوائم الأوسكار، من بينها أفضل ممثل مساعد، سيناريو أصلي، صوت، ويمكن مشاهدته على منصة أمازون برايم.

THE FATHER

THE FATHER

حقق فيلم THE FATHER الذي يقوم ببطولته المرشح للأوسكار السير أنتوني هوبكينز، نجاحا كبيرا هذا العام، وتدور قصته القوية المؤثرة حول أوضاع مرضى الزهايمر ومعاناتهم.

يشارك في بطولته أوليفيا كولمان التي ترشحت كأفضل ممثلة رئيسية ونال الفيلم ترشيحات كأفضل سيناريو مقتبس وتحرير صوت، ويمكن مشاهدته على منصة آبل تي في، وأمازون برايم.

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

نال فيلم JUDAS AND THE BLACK MESSIAH 6 ترشيحات للأوسكار، أبرزها إلى جانب أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد لبطله دانيال كالويا، وسيناريو أصلي وتصوير سينمائي.

تدور أحداثه حول بلاك بانثر فريد هامبتون زعيم الحركة المطالبة بحقوق ذوي البشرة الملونة في أمريكا، ويمكن مشاهدته على منصة آبل تي في وأمازون برايم.