بفستان حورية البحر الأصفر.. زيندايا تتألق على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

تألقت الممثلة الأمريكية الشابة زيندايا على السجادة الحمراء في ظهورها الأول قبل لحظات من بدء فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 93.

ظهرت زيندايا مرتدية فستان يشبه ستايل حورية البحر بلونه الأصفر، ونالت إعجاب الجميع على السجادة الحمراء، ومن المقرر أن تشارك في حفل اليوم ضمن قائمة مقدميه.

السجادة الحمراء للأوسكار

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١، في نسخته ال 93 المقام على مسرح دولبي بهوليوود.

وبدء توافد النجوم الذي كان أولهم بول راسي لحضور حفل الأوسكار، وأبطال فيلم Minari، الكوري المرشح لجائزة أفضل فيلم. وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرجة.

حفل الأوسكار يقام هذا العام فجر الاثنين بتوقيتنا المحلي، واضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لخروج الحدث في صورته البهية مثل كل عام مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوفها من خطر الإصابة.