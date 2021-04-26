توافد المرشحين على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١.. صور
افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١، في نسخته ال 93 المقام على مسرح دولبي بهوليوود.
وبدء توافد النجوم الذي كان أولهم بول راسي لحضور حفل الأوسكار، وأبطال فيلم Minari، الكوري المرشح لجائزة أفضل فيلم. وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرجة.
حفل الأوسكار يقام هذا العام فجر الاثنين بتوقيتنا المحلي، واضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لخروج الحدث في صورته البهية مثل كل عام مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوفها من خطر الإصابة والضرyر.
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ألغت الأكاديمية العديد من الأحداث التي تلحق بحفل الأوسكار منها عشاءات العمل للنجوم المرشحين وجلسات التصوير والعروض المخصصة للأفلام التي اقترب موعد تتويجها بالتمثال الذهبي، إلى جانب تسجيل بعض فقرات الحفل قبل البث المباشر لتجنب الزحام والتكدس في أرجاء مسرح دولبي بلوس أنجلوس.
ولم تختر الأكاديمية مقدم رئيس لحفل الأوسكار في نسخته الـ 93، لكنها أعلنت قائمة من النجوم المشاركين في تقديم الجوائز على رأسهم براد بيت، ريجينا كينج، رينيه زيلويجر، خواكين فينيكس، ريز ويذرسبون، هاريسون فورد، هالي بيري، زيندايا، وغيرهم.