توافد المرشحين على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١.. صور

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ٢٠٢١، في نسخته ال 93 المقام على مسرح دولبي بهوليوود.

وبدء توافد النجوم الذي كان أولهم بول راسي لحضور حفل الأوسكار، وأبطال فيلم Minari، الكوري المرشح لجائزة أفضل فيلم. وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرجة.

حفل الأوسكار يقام هذا العام فجر الاثنين بتوقيتنا المحلي، واضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لخروج الحدث في صورته البهية مثل كل عام مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوفها من خطر الإصابة والضرyر.



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ألغت الأكاديمية العديد من الأحداث التي تلحق بحفل الأوسكار منها عشاءات العمل للنجوم المرشحين وجلسات التصوير والعروض المخصصة للأفلام التي اقترب موعد تتويجها بالتمثال الذهبي، إلى جانب تسجيل بعض فقرات الحفل قبل البث المباشر لتجنب الزحام والتكدس في أرجاء مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

ولم تختر الأكاديمية مقدم رئيس لحفل الأوسكار في نسخته الـ 93، لكنها أعلنت قائمة من النجوم المشاركين في تقديم الجوائز على رأسهم براد بيت، ريجينا كينج، رينيه زيلويجر، خواكين فينيكس، ريز ويذرسبون، هاريسون فورد، هالي بيري، زيندايا، وغيرهم.