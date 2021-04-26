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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ

زلزال
زلزال

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل زلزلال بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر يضرب حوالي 200 كيلومترا قبالة ساحل تونجا في جنوب المحيط الهادئ.

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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة نياس بإندونيسيا

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ثوران بركان كيوشو في اليابان.. فيديو

ومن ناحية أخرى، ثار بركان في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان على ارتفاع 2.3 كيلومتر (1.4 ميل) في الهواء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وبحسب وكالة أنباء كيودو ، تم تسجيل ثوران بركان ساكوراجيما في الساعة 1:09 صباحًا بالتوقيت المحلي (16:09 بتوقيت جرينتش يوم السبت). بعد ذلك، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية إنذارًا حثت فيه الناس في مدينتي كاجوشيما وتاروميزو بمحافظة كاجوشيما على حماية أنفسهم بسبب النشاط البركاني.

كما سجلت الوكالة تدفقات الحمم البركانية على بعد 1.8 كيلومتر من فوهة ميناميداك ووسعت منطقة حظر الدخول حول الفوهة من 2 إلى 2.4 كيلومتر.

وأضافت "كيودو" أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار او ضحايا عقب الانفجار.

تسبب انفجار كبير للبركان قبل عقد من الزمان في سقوط كمية قياسية من الرماد على مدينة كاجوشيما القريبة - 243 جرامًا لكل متر مربع.

زلزال بركان المحيط الهادئ ساحل تونجا زلزال متوسط

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