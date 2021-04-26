حرب أهلية الحلقة 13.. مريم تكشف خطة نادين فى الاستيلاء على موال عزيز

شهدت احداث الحلقة الـ ١٣ من مسلسل "حرب أهلية" عدد من الأحداث نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

قام يوسف "باسل الخياط" بابتزاز نادين "سينستا"وطلب منها تحرير إيصال أمانة بقيمة 10 مليون جنيه يقوم بصرفه بعد ولادتها وذلك حتى يتكتم على حقيقة انها حامل منه.

يطمئن يوسف "باسل الخياط"زوجته فريدة “أروى جودة” لها مستشفي مريم “يسرا”التي استولى عليها في بداية الحلقات، ويستمر يوسف في محاولاته للحفاظ على فريدة و اقناعها بالبقاء معه بعد أن علمت حقيقته السيئة.

وانتهت أحداث الحلقة بكشف مريم “ يسرا” خطة استيلاء نادين “ سينستا خليفة” على اموال “عزيز” باخبارها انه لم ينجب بعد ابنته تمارا "جميلة عوض.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.