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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وثائق رمضان بمعرض فيصل للكتاب المخفض

وثائق رمضان
وثائق رمضان

يشهد معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية، مجموعة من الأفكار الجديدة والمتميزة هذا العام، حيث يضم المعرض جميع الإصدارات بسعر منخفض يبدأ من جنيه إلى ٢٠ جنيهًا.

ومن الأفكار المتميزة أيضا  هذا العام فكرة معرض دار الكتب والوثائق ويشمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان  المعظم، ومنها رؤية هلال شهر رمضان المبارك ١٢١١ هجرية بحضور مفتى المالكي والمفتى الشافعي والمفتى الحنفى ورئيس الفقهاء ٢ شعبان ١٢١١ هجرية، ٢ فبراير ١٧٩٧ م، وبيان أصناف الخرطوش المستخدم فى رؤية هلال شهر رمضان المعظم فى ١٦ أغسطس ١٨٨٢.

وكذلك وثائق إخطار القنصليات والمفوضيات المصريين بمواعيد المواسم الإسلامية مثل اول رمضان وعيدى الفطر والاضحى ١٨ فبراير ١٩٣٠، وغيرها من الوثائق المتعلقة بشهر رمضان المعظم.

يذكر أن المعرض افتتحته د. إيناس عبد وزيرة الثقافة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الثلاثاء الماضى، ويشارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.

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معرض فيصل للكتاب وثائق رمضان دار الكتب والوثائق وثائق نادرة هيئة الكتاب

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