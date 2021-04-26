عربية النواب تثمن مبادرة شيخ الأزهر لعلاج مصابي حريق مستشفى بغداد

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، التى أعلن فيها استعداد الأزهر الشريف بكافة قطاعاته الطبية للمساهمة في إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي راح ضحيته ما يزيد عن٨٠ شخصا، وعشرات المصابين.





وقال " أباظة " - في بيان اليوم / الإثنين / - إن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أصبح له دوره التاريخي وتواجده الفاعل في جميع الأحداث الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، مؤكداً أن العالم كله يثق ثقة كبيرة في الأزهر الشريف كمنارة وقبلة للعلم والإسلام الوسطي ونبذ ورفض جميع أشكال الإرهاب والأفكار التكفيرية، والحث على التعايش السلمى بين جميع شعوب العالم.



وتوجه وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، بخالص العزاء للعراق قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لعلاج مرضى كورونا، داعيا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

