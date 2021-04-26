عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة تامر أمين في اتهامه بإهانة أهالي الصعيد

تامر أمين
تامر أمين

برأت محكمة جنح مدينة نصر الإعلامى تامر أمين من تهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى ورفض الدعوي المدنية.

وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى تعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".     

وصرح المستشار هيثم عباس أن الجنح المباشرة شرط لاقامتها أن يصيب رفعها ضرر شخصي مباشر ولا مجال لرفعها من اى شخص يتخذ نفسه ممثلا عن المجتمع وهذا منوط بالنائب العام فقط و يصح قانونا إقامة جنح البلاغ الكاذب ضد رافع مثل تلك الجنح حفاظا على عدم الزج بالأشخاص فى قفص الاتهام وما يلاقوه من قلق من الزج بهم بالسجن .

الإعلامي تامر أمين محكمة جنح مدينة نصر أهالينا في الصعيد الشعب المصري المستشار أشرف ناجى

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف حقيقة لقاء الرئيسين بوتين وبايدن منتصف يونيو القادم

إياد نصار: مشاركتي في الأعمال الوطنية المصرية شرف كبير ومسئولية.. وحنان مطاوع: ردود الأفعال حول القاهرة كابول إيجابية للغاية.. ومنى زكي: كورونا أجل لعبة نيوتن عاما

معلومات لا تعرفها عن الحفاظ على تكييف السيارة

إيلون ماسك يخطط لنقل البشر إلى المريخ رغم معرفته بخطورة الرحلة

من هو الضابط خيرت السبكى ..انضم لولاية سيناء بعد مشاركته فض اعتصام رابعة

فيديوجراف.. لماذا حرص السيسي ومدبولي على تلقي لقاح كورونا ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

براءة تامر أمين في اتهامه بإهانة أهالي الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ