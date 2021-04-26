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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط أجواء رمضانية.. أسر مصرية تقبل على كورنيش القناطر الخيرية.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، أجواء شهر رمضان المبارك من كورنيش مدينة القناطر الخيرية، حيث يستمتع الناس بنسمات الهواء العليل على ضفاف النيل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف.

 

وشهد كورنيش القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اقبال عدد من الأسر المصرية بالجلوس أمام نهر النيل ليلا، والاستمتاع بالجو والاجواء الرمضانية، فيعتبر كورنيش النيل من أجمل وأرخص الفسح بمصر.


ونعيش بكل شبر وشارع بمصر أجواء وطقوس رمضانية، تميز شهر رمضان عن غيره من شهور العام، خاصةً بمصر فله طابع مميز يحبه الجميع، فتمتلئ الشوارع بالزينة والفوانيس، ويقبل الجميع على مبادرات الخير، فتصادف كل يوم عمل انساني يشرح قلبك ويملؤه بالبهجة.


ومن أبرز معالمه أيضاً، إقبال المصلين على المساجد لأداء صلاة التراويح، وفرحة الكبير والصغير بالطقوس الروحانية، ويلعب الأطفال بالفوانيس فى الشوارع؛ حيث يعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص الأهالي على شرائها.

 

ونستعرض لكم بالفيديو أجواء رمضانية بكورنيش القناطر الخيرية:

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