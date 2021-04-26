رئيس البرلمان يحيل بيان كامل الوزير للجنة النقل والمواصلات

أحال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، كلمة وزير النقل للجنة النقل والمواصلات لدراستها.

وطالب وزير النقل ، الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل ، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية.

وطالب الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان بتوزيع عدد 162 عامل وفني من السكة الحديد الذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة، إلى وظائف غير حساسة فى باقي وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة " أراضي – منشآت " وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر مثل التسطيح أعلى القطارات والتهرب من دفع التذاكر وإلقاء الحجارة على القطارات وإنشاء المعابر غير القانونية .