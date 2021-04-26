أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

قال إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، إن الدول التي أعطت لقاح كورونا لـ 10 % من مواطنيها قلت نسبة الوفيات لديهم أكثر من 50% ومن هذه الدول إنجلترا وهذا ما نريد أن نقوم بتطبيقه في مصر.

وأكد عنان، في تصريحات لصدي البلد، إنه من المتوقع أن تبدأ ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مايو، ومن المتوقع أن تنكسر ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال الـ 5 أو 7 أسابيع القادمة.

وأضاف أن الجهات الصحية في مصر لديها الخبرات الكافية للتعامل معها، والدولة المصرية تحاول أن تقوم بتطعيم أكبر قدر من المواطنين باللقاح كورونا قبل دخول شهر رمضان وهذا سيساعد على تقليل عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا.

وأوضح إسلام عنان، أن خلال العام القادم ستقوم مصر بتصنيع اللقاحات وسيتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أنه في منتصف عام 2022 سيكون تم تطعيم 70 % من الشعب المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأحد، عن خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 167024 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 222523 من ضمنهم 167024 حالات تم شفاؤها، و 13049 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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