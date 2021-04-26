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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

وزيرة الصحة - تفاصيل
وزيرة الصحة - تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا

بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في التزايد خلال شهر رمضان المعظم على الرغم من الاجراءات الحكومية المشددة لمحاصرة الوباء والقضاء عليه من خلال اتجاهات عدة.

 

الإصابات والوفيات في رمضان 

من جانبها أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في اول ثلث من شهر رمضان.
 

وأوضحت الوزارة، ان إجمالي، إصابات فيروس كورونا في اول 11 يوم من شهر رمضان، بلغ 9351 حالات إيجابية جديدة، باجمالي 472 حالة وفاة. 

 

وأضافت الوزارة، أن الزيادة ترجع إلى اقبال المواطنين علي الأسواق لشراء مستلزمات رمضان وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وارتفاع عدد الوفيات يرجع الي وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى المستشفيات متأخرا من 7 الي 10 ايام إصابة.

 

الموجة الثالثة أصعب 

وحذرت وزيرة الصحة من خطورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حيث أكدت أن العالم أجمع يشهد زيادة في عدد إصابات الموجة الثالثة أكثر من الأولى والثانية.

 

وأكدت خلال حوار تلفزيوني لها أن الوزارة تعمل حتى الآن بـ 50 % من عدد المستشفيات، وعليه لدينا قدرة على زيادة السعة السريرية ولكن هذا لا يعني أن نستهترئ بالالتزام بالإجراءات.

 

موعد الموجة الثالثة في مصر 

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت في مصر فعليا بينما لم نصل إلى ذروتها بعد.

 

وتوقع عنان خلال لقاء ببرنامج صباح الخير يامصر أن نصل لذروة كون الموجة الثالثة خلال 10 أيام قائلا "احتمال نوصلها في خلال 10 أيام أو ما شابه".

 

لماذا الموجة الثالثة أصعب من الأولى والثانية 

الدكتور إسلام عنان كشف أيضا أن الموجة الثالثة أكثر انتشارًا من الموجة الأولى والثانية نتيجة للتحورات الكثيرة التي حدثت للفيروس في الموجة الأولى والثانية، والتي اكتشفت سلالاتها في انجلترا وأفريقيا والبرازيل ومؤخرًا في الهند.

 

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