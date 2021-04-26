عقب زيادة اعداد المصابين .. لجان من صحة المنوفية لمتابعة تجهيز المستشفيات

ترأس الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لجنة مكونة من الجودة، مكافحة العدوى، الصحة المهنية، الطب العلاجي، التمريض، التفتيش الفني، التفتيش المالي والإداري للمرور والمتابعة الحية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومعرفة مدي جاهزيتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وإنتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة .

كما تابع وكيل الوزارة إلتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، بالإضافة لمتابعة تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة جميع الحالات خصوصاً في العناية المركزة ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتسجيل البيانات الطبية للمرضي.



واطمئن وكيل الوزارة على إتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الأقسام الطبية يومياً، وكذلك التأكد من توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية ومراجعة عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات.

يذكر أن وكيل الوزارة قام بتشكيل عدة لجان أخرى برئاسة قيادات المديرية للمرور علي أرض الواقع علي جميع المستشفيات بالمحافظة للتأكد من مدي جاهزية تلك المستشفيات للتعامل مع حالات كورونا.