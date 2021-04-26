عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب زيادة اعداد المصابين .. لجان من صحة المنوفية لمتابعة تجهيز المستشفيات

صحة المنوفية
صحة المنوفية

ترأس الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لجنة مكونة من الجودة، مكافحة العدوى، الصحة المهنية، الطب العلاجي، التمريض، التفتيش الفني، التفتيش المالي والإداري للمرور والمتابعة الحية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومعرفة مدي جاهزيتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وإنتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية  اللازمة .

 

كما تابع وكيل الوزارة إلتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، بالإضافة لمتابعة تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة جميع الحالات خصوصاً في العناية المركزة ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتسجيل البيانات الطبية للمرضي.


واطمئن وكيل الوزارة على إتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الأقسام الطبية يومياً، وكذلك التأكد من توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية ومراجعة عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات.

 

يذكر أن وكيل الوزارة قام بتشكيل عدة لجان أخرى برئاسة قيادات المديرية للمرور علي أرض الواقع علي جميع المستشفيات بالمحافظة للتأكد من مدي جاهزية تلك المستشفيات للتعامل مع حالات كورونا.

محافظ المنوفية : سوق نموذجي جديد بالباجور بدلاً من القديم وافتتاحه قريباً

صحة المنوفية اخبار المحافظات اخبار المنوفية فيروس كورونا كورونا

ترشيحاتنا

نواب الصعيد يفتحون النار على الحكومة بسبب أزمة كورونا بسوهاج

الرشيد: زيارة بن زايد للقاهرة حملت رسائل خطيرة وأخرست المشككين.. تفاصيل

تكليف من الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ .. رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة الطريق الدائري

المفتي : الواجبات الشرعية لا تنوب عن بعضها في الأداء

روسيا تسمح بـ استئناف الرحلات الجوية من مصر

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح قريبا إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة.. و طريقة حذف الصور من على محرك جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

لدفاعه عن الوزيرة.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لاعب أهلاوي .. تعرف على ضحية رامز عقله طار اليوم

بنسبة زيادة 51% .. هالة السعيد: لأول مرة الاستثمارات تتجاوز تريليون جنيه

انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل ٣٥ طن خام علي طريق جمصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ