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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الزوجة المتخانقة مع جوزها.. مصطفى قمر يوجه رسالة لـ مي سليم

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة للفنانة مي سليم من مسلسل فارس بلا جواز 
 

وكتب مصطفى قمر تعليقا على الصورة عبر حسابه، قائلا “‬‏‪عروسة النهاردة اختي الغالية مي سليم في دور  الزوجة المتخانقة مع جوزها دور زي العسل براڤو مي اداء راقي ومميز الف شكر يامي علي تشريفك نورتينا”.

 

مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواز فارس بلا جواز مي سليم

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