داعية يكشف الطريقة المفضلة لتقديم النصح للشخص العاصي

قال الشيخ صالح الشواف، الداعية الإسلامي، إن بعض منا يشتد عليه في الكلام مع الآخرين أثناء تقديم النصح إليهم بعد الوقوع في معصية.

وأضاف “الشواف”، في لقائه التلفزيوني المذاع على فضائية "تن"، أن الشخص الذي يشتد على شخص عاصٍ ويوجه إليه كلامًا قاسيًا مثل “يا أخي، دا أنت ربنا غضبان عليك، ومش هتورد على جنة”.

وتابع الداعية "الله أرسل سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون الذي ادّعى الألوهية، وقال لهما كما ورد ذكره في الكتاب العزيز "فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ".

وأوضح أن العاصي حينما تحدثه بالكلام اللين الرقيق؛ فربما يتأثر وينصلح حاله، بخلاف لو اشتدت عليه في الحديث فربنا لن يتأثر.