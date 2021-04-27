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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سهلا بناء عقار مخالف .. ضبط المسئولين في الوحدة المحلية بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ .

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ( بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهم الوظيفي مع بعض المواطنين بنطاق عملهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون ، وتربيحهم من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.

 أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام ("رئيس القسم الفنى – مسئول القسم الفنى" بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار ، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى " خلافاً للحقيقة" ، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية ، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها ، وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكداً صحة التحريات وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأموال العامة أجهزة وزارة الداخلية عقار مخالف

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