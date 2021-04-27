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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقديم موعد طرح فيلم Escape Room 2 إلى يوليو المقبل

فيلم Escape Room
فيلم Escape Room

قررت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة النفسي Escape Room 2 طرحه في دور العرض السينمائي في 16 يوليو 2021، بدلا من 7 يناير 2022، بحسب موقع مجلة فاريتي. 

تفاصيل فيلم Escape Room 2

وتم طرح الجزء الأول من سلسلة أفلام Escape Room عام 2019، وتدور أحداثه حول 6 غرباء يجدون أنفسهم في متاهة ومضطرين لاستخدام ذكائهم للبقاء على قيد الحياة وحل الألغاز القاتلة، وحقق حوالي 155 مليون دولار إيرادات. 

وتقدمت الخطة الزمنية الخاصة بعرض فيلم Escape Room 2، بعد الانتعاشة التي شهدها شباك التذاكر منذ بداية جائحة كورونا، مؤخرا، خاصة بعد طرح فيلم الأكشن الشهير Godzilla vs. Kong.

وأصبحت صناعة السينما مستعدة للعودة مرة أخرى، والمغامر بطرح مزيد من الأفلام المؤجلة أمرا واردا.

ووصلت إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong  إلى أكثر من 406 مليون دولار عالميا، بعد مرور حوالي شهر على طرحه في دور العرض العالمية، محققا في أمريكا الشمالية حوالي 87 مليون دولار. 

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أرقام البوكس أوفيس.. إيرادات Godzilla Vs Kong تقترب من 300 مليون دولار عالميا

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معلومات عن فيلم Nobody بعد تصدره شباك الإيرادات الأمريكي

 

حقق أيضا فيلم Mortal Kombat إيرادات مرتفعة في افتتاحية عرضه نهاية الأسبوع الماضي، ووصلت إيراداته عالميا إلى أكثر من 51 مليون دولار خلال 5 أيام، فيما حقق في أمريكا حوالي 23 مليون دولار. 

تدور أحداث الفيلم حول بطل خارق والمقاتل كول يونج الذي يحارب ويقف ضد الأعداء في معركة تشكل خطرا كبيرا على الكون. 

ووصلت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي طرحته ديزني في بداية مارس الماضي، Raya and the Last Dragon، إلى حوالي 111 مليون دولار عالميا.

Escape Room 2 شباك التذاكر Godzilla Vs Kong Mortal Kombat إيرادات شباك التذاكر البوكس اوفيس

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