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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. 13 عضوا يشكلون اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

عمان
عمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوما يقضي بأن يستبدل بنص المادة  1 من الملحق بالمرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها النص الآتي " تشكل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي : عضو من كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان.

 

وتابع المرسوم السلطاني وفقا لما ذكرت الشبيبة نيوز :" تشكل اللجنة أيضا من عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، عضو من العاملين في مجال القانون،  ٣ أعضاء من الجميعات الأهلية
، ٥ أعضاء يمثلون الجهات الآتية ( وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة العمل - هيئة البيئة).

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وكان هيثم بن طارق سلطان عمان بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية  العراق، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

 

وكان  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد قرر، الأحد الماضي إيقاف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

 

وأوضحت الوكالة العراقية للأنباء (نينا) أن الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى "ابن الخطيب"، وقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب "عضو مراقب"، لتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

سلطان عمان هيثم بن طارق اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مستشفى ابن الخطيب مجلس الشورى عمان

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