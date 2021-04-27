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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى منذ 2008

السفينة الأمريكية هاميلتون تتوجه إلى البحر الأسود.. وروسيا ترد

السفينة الأمريكية
السفينة الأمريكية هاميلتون

أعلن الأسطول السادس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، دخول السفينة هاميلتون إلى البحر الأسود للمرة الأولى منذ عام 2008.

 

وحسب ما ذكره الأسطول السادس الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر"، توجهت سفينة خفر السواحل الأمريكي "هاميلتون" إلى البحر الأسود بعد أن ألغت الولايات المتحدة مؤخرًا إرسال سفينتين حربيتين، من أجل دعم حلف الناتو وشركاء واشنطن.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الثلاثاء، أن طراد "موسكو" حامل الصواريخ سيجري رمايات تدريبية في البحر الأسود، بعد أنباء عن توجه سفينة حربية أمريكية إلى المنطقة.

 

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أشار بيان للأسطول إلى أن الطراد سينفذ مجموعة من التدريبات البحرية والمناورات المشتركة مع سفن أسطول البحر الأسود ومروحيات تابعة للطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي.

 

وأوضح البيان أن طاقم الطراد سيتدرب على استخدام منظومة الصواريخ الرئيسية التي يحملها على متنه وإطلاق صواريخ على هدف بحري يجسم سفينة معادية مفترضة.

 

ولفت إلى أن منطقة التدريبات سيتم إغلاقها مؤقتا أمام ملاحة السفن لضمان الأمن هناك.

روسيا الولايات المتحدة السفينة هاميلتون البحر الأسود الأسطول السادس الأمريكي

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