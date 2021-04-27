انتبه من المخاطر الـ 5 .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

في كثير من الأحوال يقع البعض من قائدي السيارات في عدة أخطاء، ربما تتعلق بأسلوب القيادة، أو ناتجة عن بعض المشكلات الفنية الخاصة بحالة المركبة، أو بسبب أخطاء الآخرين سواء من قادة المركبات، أو حركة المشاة أثناء عبور الطريق.

يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح لقائدي السيارات، و أبرز 5 خاطر من الشائع حدوثها على الطريق.

– احترس من الدراجات النارية

يجب أن نقوم بضبط المرايات الجانبية جيدًا و مراة الصالون الداخلي أيضا، و ذلك لكي نقوم بكشف جميع النقاط على الطريق، وخاصة متابعة حركة السيارات و الدراجات النارية بالتحديد، و التي تفاجئ البعض بشكل كبير اثناء سيرها على الطريق.

– الحذر من النقاط العمياء

من الضروري أن نتبع جميع عوامل الحذر والحيطة من جميع النقاط العمياء التي تقع على الطريق، و التي تتشكل أبعادها عبر التقاطعات، و المنحدرات، و الزوايا الخاصة بالشاحنات الكبيرة، و من الافضل ان نقوم بإعطاء التحذير المناسب على الطريق، و ذلك لتفادي مخاطر الاصطدام و الحوادث المرورية العنيفة.

– الانتباه من نقاط المشاة

من اللازم أن نراعي حقوق المشاة في عبور الطريق، مع الالتزام بالإشارات المرورية والخطوط الخاصة بهذه المنطقة و عدم تجاوزها، كما يجب أن ننتبه جيدًا من نقاط المشاة في الساعات المتأخرة، أو أثناء عبورهم بشكل مفاجئ.

– الالتزام بالقواعد المرورية

يجب أن يتبع جميع قائدي السيارات القواعد والإرشادات المرورية، والالتزام بالسرعات المسموح بها، مع ترك مسافة آمنة، و ارتداء حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول لتجنب التشتت، كما يجب أن نتجنب التفحيط و المراوغة بالسيارة حتى لا نقع في مشكلات كبيرة أو حوادث مرورية ناتجة عن تلك الأفعال.

– اختيار نقاط الأمان

تأكد من اختيار نقطة آمنة للاصطفاف و الابتعاد عن أشعة الشمس القوية، و التي تؤثر على حالة الطلاء الخارجي للسيارة، و تجنب الاصطفاف أيضا اسفل الاشجار الشاهقة و لوحات الدعاية، و التي من الممكن أن تتساقط على السيارة و تحدث تلفيات كبيرة.