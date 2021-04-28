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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول مكعب من الشوكولاتة الداكنة يوميا يحميك من مرض خطير

الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحتك، ومصنوع من بذور شجرة الكاكاو، وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب.

تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة (وليس الأطعمة السكرية) يمكن أن تحسن صحتك وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز فوائد الشوكولاتة الداكنة.

يحتوي الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية، كما ان الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيًا.

قد تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا في الكاكاو على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا طفيفًا ولكن مهمًا من الناحية الإحصائية في ضغط الدم.

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين العديد منعوامل الخطر المهمة للإصابة بالأمراض، ويقلل من قابلية LDL للتلف التأكسدي مع زيادة HDL وتحسين حساسية الأنسولين.

كما تظهر الدراسات الرصدية وجذرية خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون أكثر الشوكولاته.

تشير الدراسات الموجزة إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكنها تحسين تدفق الدم إلى الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس.

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