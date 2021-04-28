خاص| طارق لطفي يكشف أغرب مواقف تعرض لها في تصوير "القاهرة كابول"

كشف الفنان طارق لطفي عن أغرب المواقف التى تعرض لها خلال تصوير مسلسل القاهرة كابول خاصة أن أغلب مشاهده كانت في الجبال.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "المواقف كان لها علاقة بالجو، فقد صورنا بـ صربيا في درجة حرارة وسرعة رياح مخيفة، وحتى أن هناك مشاهد ستجد الممثل يتمايل و"الكاميرا مان" كان هناك من يمسكه حتى لا يعكس الكادر، وصورنا أيضا في الغردقة ودرجة الحرارة كانت تحت الصفر، والدخول للصحراء لم يكن سهلا، فقد أخذ منا مجهودا كبيرا في طرق غير ممهدة فكنا نستغرق ساعة للوصول إلى لوكيشن التصوير.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وقدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، ما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.