عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من زوجة سعد الصغير بعد اتهامها بالتعدي على فتاة في محل ملابس .. خاص

صدى البلد

في أول تعليق لبرلنتى عامر زوجة الفنان سعد الصغير الثانية بعد قيام فتاة بعمل محضر لها  بالتعدي عليها بالضرب داخل محل ملابس بحدائق الاهرام، قالت  برلنتى لصدى البلد ": دى واحدة عايزة تركب التريند.. وكلامها غير صحيح ".

 

أضافت:"  هى بتسبنى وبتشتمنى وانا معايا شهود وقمت برفع قضية عليها ".

 

اختتمت :" أنا سايباهم يتكلموا ولكن هاخد حقي بالقانون ".

 

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام فتاة لزوجة الفنان سعد الصغير الثانية بالتعدي عليها بالضرب داخل محل ملابس بحدائق الاهرام.

 

وحصل "صدى البلد" على مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة داخل المحل لرصد الواقعة.

 

وكشف التقرير الطبي الخاص بالفتاة مقدمة البلاغ أن الفتاة مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالذراع اليمنى.

 

تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا من فتاة تدعى «سمر على عماد»، مديرة تسويق، مفاده تعرضها للضرب والسب والقذف، على يد آخرى وبسؤالها أقرت أن المشكو في حقها تدعى «هدير الصيرفي»، وشهرتها «برلنتى» وهى زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير.

 

وقالت الشاكية في بلاغها: إنها أثناء تواجدها بأحد المحال بمنطقة حدائق الأهرام حدث خلاف بسبب «البروفة» المكان المخصص لقياس الملابس، وقامت المشكو في حقها بالتعدي على الشاكية بالسب والقذف والضرب، وتحرر محضر برقم 6241 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة صدى البلد قسم شرطة سعد الصغير فنان كاميرا حدائق الاهرام نيابة العامة

ترشيحاتنا

إنهاء خدمة 6127 شخصا.. بيان كويتي عاجل بشأن الوافدين

زيادة طفيفة.. الطب الوقائي يكشف آخر تطورات وضع كورونا فى مصر

الشوط الأول.. جالاتا سراي يتعادل سلبيا مع قونيا سبور في الدوري التركي

وزير الخارجية أمام "الشيوخ": إثيوبيا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة

رئيس الوزراء لـ"العمال": أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ

فيسبوك يشتعل ضد طبيبة تُتابع مُصابي كورونا مُقابل 5000 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

السكة الحديد: حادث المنوفية لم يؤثر علي حركة القطارات ولا توجد إصابات

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ