سعد الصغير يتصدر تويتر بعد حلقته فى برنامج العرافة.. مغردون: والله سعد قال عظمة

تصدر سعد الصغير موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تصريحاته المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج العرافة.





وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:









سعد الصغير يضرب ولا يبالي الصراحه عسل









والله سعد الصغير قال عظمه









المذيعة بتقول لسعد الصغير في برنامج تلفزيوني

إن عمر كمال قال إنه عمل تاريخ علي اليوتيوب

رد سعد الصغير وقال

إحنا مش بنعمل تاريخ .. تاريخ إيه اللي الفن بيعمله .. دإحنا بنرقص ورا رقصات .. التاريخ للعلماء اللي بيعمل كذا و كذا

سبحان من أجري الحق علي لسانه









حقيقى حقيقى بحترم صراحة سعد الصغير









سعد الصغير عندو كميه صراحه وتصالح مع النفس مش موجوده عند اى حد





سعد الصغير عفوي اوي اللي ف قلبه ع لسانه





بقلب لقيت سعد الصغير مع بسمة وهبة طلع غلبان اوي وطيب والله وعلي نياته وخايف الناس تزعل منه وكانت عيني بتطلع قلوب بدموع كدة





سعد الصغير في حلقة النهاردة اتشنج و هو بيرد علي عمر كمال راح قايلة تاريخ ايه اللي احنا بنعمله دا احنا بنغني و نرقص مع الرقاصاتتاريخ دا للناس العلماء اللي ليها لازمة ، و هي دي فعلا المشكله ان العيال دي بقت فاكرة نفسها ليها لازمة و بقت بتنظر علينا





ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجهالآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلكالتفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.