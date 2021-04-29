عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح يشارك متابعيه صوراً من كواليس مسلسل لعبة نيوتن

الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح

نشر الفنان محمد ممدوح، صورة جديدة على حسابه الرسمى علىموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
 

وظهر فى الصورة بمشهد من مسلسله لعبة نيوتن، والذى يعطي فيه للفنان سيد رجب العسل الذى قام بصنعه. 

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول فتاة تدعى هنا  قامت بدورها الفنانة منى زكي، ويراودها دائمًا حُلم السفر والاستقرار والحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما تحاول دائمًا إقناع زوجها حازم به والذي جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، وكان يمتلك منحلاً لإنتاج عسل النحل.
 

جدير بالذكر ان مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من " منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير،ياسمين وافي، كمال أدهم" ومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا ضمن عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.

الفنان محمد ممدوح محمد ممدوح شهر رمضان الفنان محمد ممدوح مسلسل لعبة نيوتن الفنانة منى زكي شهر رمضان المبارك أحلام الجريتلي منى زكى

ترشيحاتنا

نعتز بالدور الوطنى لأبناء مصر الشرفاء.. وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقناة الناقلة

تعرف علي حل مشكلة خروج دخان ابيض من شكمان السيارة

شعبة المستوردين: «الجمارك» شهدت نقلة نوعية في منظومة تحديث الإدارة الجمركية

خلال 24 ساعة.. ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

مزقاها بـ 8 طعنات.. تجديد حبس فتاة وخطيبها بتهمة قتل والدتها فى القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

معجزات لمن يداوم على صلاة الضحى .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ