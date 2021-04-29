محمد ممدوح يشارك متابعيه صوراً من كواليس مسلسل لعبة نيوتن

نشر الفنان محمد ممدوح، صورة جديدة على حسابه الرسمى علىموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وظهر فى الصورة بمشهد من مسلسله لعبة نيوتن، والذى يعطي فيه للفنان سيد رجب العسل الذى قام بصنعه.

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول فتاة تدعى هنا قامت بدورها الفنانة منى زكي، ويراودها دائمًا حُلم السفر والاستقرار والحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما تحاول دائمًا إقناع زوجها حازم به والذي جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، وكان يمتلك منحلاً لإنتاج عسل النحل.



جدير بالذكر ان مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من " منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير،ياسمين وافي، كمال أدهم" ومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا ضمن عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.