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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد 25 الحلقة 2 .. انتحار حسين نصار.. ويوسف الشريف يكتشف طريقة نقل فيروس جديد

صدى البلد

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" بإنتحار حسين نصار الذي كان يحمل سكين ويقف أمام أبنة (ياسين) يوسف الشريف.

وصل يوسف إلى البيت ليعرف ماحدث وبدأ يتكلم مع راندا البحيري عما حدث لزوجها وأسباب إنتحاره، وبدأ يشاهد فيديوهات للمنتحر ليعرف الأعراض التي ظهرت عليه.

بدأت حالات الإنتحار تزيد بشكل ظاهر، وتحدث المحيطين عن الفيروس الذي ينتشر في المخ، وبدأ بعضهم في أخذ إحتياطاته، ويكتشف ياسين أن الفيروس ينقل بالنظر، وطلب من الجميع أن يغطي عينيه.

قنوات العرض 

 قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

 قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.

قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

 القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا

هل ينقذ يوسف الشريف ابنته؟.. ماذا ينتظر جمهور "كوفيد 25" في حلقة اليوم

يوسف الشريف

وقال يوسف الشريف، في تصريح لـ"صدى البلد" إنه يقدم من خلال المسلسل شخصية “ياسين” الذي كان يعمل دكتور لكنه تحول إلى يوتيوبر، موضحا أن أحداث العمل تحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

 

وأشار يوسف الشريف إلى أن المسلسل يتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وحرص يوسف الشريف على توجيه الشكر إلى مخرج العمل أحمد نادر جلال والمؤلفة انجى علاء زوجته ووصفها بالموهوبة.

من ناحيتها قالت انجى علاء: "ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بها وصعب عليا فراقها.

يوسف الشريف فيروس كورونا راندا البحيري مسلسل كوفيد 25 فيروس كورونا الحلقة الثانية قناة روتانا

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