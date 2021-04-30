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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرز 6 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 25 لـ27 أبريل .. انفوجراف

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

ننشر أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة 25 –  27 أبريل 2021 والتي جاءت كالآتي: 

1- مصر ستظل شامخة قوية ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى ورجال قواتنا المسلحة والشرطة وبقوة ووعي شبابها وعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

2- الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

3- على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من شر هذا الوباء اللعين.

4- مجلس النواب يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة... معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

5- تحرير سيناء ذكرى خالدة ستظل مضيئة فى قلوب كل المصريين حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراعات التي انتهت بانتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

6- تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين خاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.

 

تصريحات رئيس مجلس النواب 

 

 

حنفى جبالى مجلس النواب الشرطة فيروس كورونا حادث قطار القاهرة – المنصورة تحرير سيناء

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