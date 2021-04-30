أبرز 6 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 25 لـ27 أبريل .. انفوجراف

ننشر أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة 25 – 27 أبريل 2021 والتي جاءت كالآتي:

1- مصر ستظل شامخة قوية ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى ورجال قواتنا المسلحة والشرطة وبقوة ووعي شبابها وعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

2- الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

3- على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من شر هذا الوباء اللعين.

4- مجلس النواب يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة... معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

5- تحرير سيناء ذكرى خالدة ستظل مضيئة فى قلوب كل المصريين حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراعات التي انتهت بانتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

6- تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين خاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.