وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بمناسبة يوم العمال، فإن ديننا دين العمل والإنتاج والإتقان، منوها بأن الصيام يدعو إلى مزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمحافظة البحيرة، أنه لا ينبغي تأجيل الأعمال إلى ما بعد رمضان، فالمسلم لا يضمن عمره بعد الشهر الكريم، موجها تحية لكل عامل وصانع في مصر.

كما وجه وزير الأوقاف، التحية لكل جندي وشرطي، يحمي الوطن من الداخل والخارج ويدافع عنه.

ودعا وزير الاوقاف، في نهاية الخطبة، بأن يجعلنا من عتقاء الله من النار، ويبلغنا ليلة القدر، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا.

موعد ليلة القدر

وأشار مختار جمعة، إلى أن النبي كان حينما يدخل على العشر الأواخر من رمضان، يشد مئزره ويوقظ أهله ويجتهد في العبادة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن العشر الأواخر من شهر رمضان، فيها ليلة القدر، ويقول النبي عنها "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان" وليست في ليلة السابع والعشرين فقط.