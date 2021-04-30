الأهلي وصن داونز.. مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع صن داونز.

وفي حال نجاح كتيبة الجنوب افريقي موسيماني في عبور فريق صن داونز فإنه سيواجه الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

مواجهات دور ربع نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا

الأهلي - صن داونز

مولودية الجزائر - الوداد

شباب بلوزداد - الترجي

كايزر تشيفيز - سيمبت

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي، خلال يومي 14 و15 من شهر مايو المقبل، بينما مباريات العودة ستقام يومي 21 و22 مايو المقبل.

والمباراة النهائية ستقام يوم 17 يونيو المقبل.