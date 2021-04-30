صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1224 مواطن فى أولاد الشيخ بمغاغة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1224 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 185 حالة جراحة و309 حالة اطفال و 227 باطنة و120قلب و 66 نساء و32 تنظيم اسرة و28 اسنان و179 جلدية و 87 حالة انف واذنن، وعمل 40 تحاليل مختلفة، وعمل 7 حالات و عمل 4 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 88 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لحالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 متردد، كما تم استخدام 13 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.

وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باغلاق الحديقة الدوليه بمنطقة شرق النيل بابوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم،وذلك وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ باستمرار قرار اغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الاجهزة الامنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع اية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات

نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والاسواق ومواقف السيارات لمجابهة فيروس كورونا المستجد