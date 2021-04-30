صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1224 مواطن فى أولاد الشيخ بمغاغة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1224 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 185 حالة جراحة و309 حالة اطفال و 227 باطنة و120قلب و 66 نساء و32 تنظيم اسرة و28 اسنان و179 جلدية و 87 حالة انف واذنن، وعمل 40 تحاليل مختلفة، وعمل 7 حالات و عمل 4 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 88 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لحالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 متردد، كما تم استخدام 13 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.
وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باغلاق الحديقة الدوليه بمنطقة شرق النيل بابوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم،وذلك وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
كما وجه المحافظ باستمرار قرار اغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الاجهزة الامنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع اية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات
نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والاسواق ومواقف السيارات لمجابهة فيروس كورونا المستجد