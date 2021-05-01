الرعاية المركزة بـ عين شمس: مصابو هذه الأمراض مع كورونا يستوجب دخولهم المستشفى

قال الدكتور أيمن ثروت مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس للعزل بالعبور إن من يحتاج الدخول في المستشفى من يعاني من التهاب رئوي فيروسي ويحتاج المريض حينها للتواجد في المستشفي على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف ثروت خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه لو ظهر في الأشعات أو التحاليل التهاب رئوي فيروسي يؤثر حينها فيروس كورونا بشكل أكثر على الرئة.

وتابع مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس للعزل بالعبور أن أهم الأعراض لفيروس كورونا حرارة شديدة عند معظم الناس المصابين تتراوح ما بين 39 إلى 40 إضافة إلى اعراض تنفسية شديدة وقلة نسبة الأكسجين بالجسم.

وأشار ثروت إلى أنه بعد إصابة الشخص بكورونا تختلف المناعة لدى كل شخص من 6 إلى 12 أسبوعا مؤكدا أن نسبة 85% من المصابين لا يحتاجون الدخول في مستشفيات ولكن يجب المتابعة الدقيقة والحصول على العلاج.