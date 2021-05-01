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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في غصون دقيقة واحدة..

شاومي تبيع 100 ألف وحدة من أول هاتف للألعاب بسلسلة ريدمي

هاتف Redmi K40 Gaming
هاتف Redmi K40 Gaming

أطلقت العلامة التجارية ريدمي، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، أول هاتف ذكي للألعاب تابع لها تحت اسم Redmi K40 Gaming، والذي يمتاز بإمكانيات قوية منها شاحن فائق السرعة 67 وات، مع نظام تبريد مبتكر لتبديد حرارة الجهاز أثناء تشغيل الألعاب، وتأتي كل هذه المواصفات المتطورة بسعر أقل من هواتف الألعاب الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإنه بفضل المواصفات الرائدة التي يقدمها هاتف Redmi K40 Gaming، بالإضافة إلى سعره الذي يعتبر أرخص من هواتف الموجه للألعاب التي تقدمها شاومي ومنافسيها الآخرين في هذا القطاع، فقد حقق الهاتف المتطور نجاحًا كبيرًا خلال أول بيع له في الصين.

 

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ووفقا للعلامة التجارية الصينية، فإن هاتف Redmi K40 Gaming، باع 100 ألف وحدة في غصون دقيقة واحدة فقط، من طرحه في أول عملية بيع له بالأسواق.

 

وتشمل عملية البيع الأولى جميع إصدارات الذاكرة الخمس المختلفة التي تتوفر من هاتف Redmi K40 Gaming، منها النسخة الأرخص بسعة 6 + 128 جيجابايت، وصولاً إلى الإصدار الخاص بسعة 12 +256 جيجابايت مع سمة Bruce Lee واللوحة الخلفية الصفراء، ويتراوح سعر هاتف الألعاب الذي انطلق به ما بين 310 و420 دولارًا أمريكيًا.

 

Xiaomi Redmi K40 Gaming
نسخة خاصة من هاتف Redmi K40 مع سمة Bruce Lee


مواصفات هاتف ريدمي Redmi K40 Gaming

تشمل المواصفات المميزة بهاتف Redmi K40 Gaming، مكبرات صوت استريو مضبوطة من JBL، ومفاتيح كتف منبثق ، وثلاث كاميرات مع فلاش LED على شكل صاعقة صغيرة.

وحصل هاتف Redmi K40، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يمكنها العمل طوال اليوم وإعادة الشحن في غصون 42 دقيقة، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

ويأتي هاتف Redmi K40، بتصميم مميز بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض2400 × 1080 بكسل، يبلغ معدل تحديثها 120 هرتزا في الثانية.

وجاء هاتف ألعاب ريدمي K40، بكاميرا خلفية ثلاثية، محاطة بإضاءة مميزة وفلاش LED، يمكنك الحصول من خلالها على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

سعر هاتف ريدمي Redmi K40

ويدعم هاتف Redmi K40، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1200، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويتوفر الإصدار الأساسي من الهاتف بسعة 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري).

Redmi K40 Gaming sale goes through the roof with 100,000 units in one minute
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