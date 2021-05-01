محافظ الدقهلية يحظر كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع التجمعات

أعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها مساء اليوم انه صدر اليوم القرار رقم 234 لسنة 2021 والذي تضمن منع كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع أية تجمعات وفاعليات جماهيرية واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والتعامل بكل حسم مع المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد القرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، واستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم والإلتزام بتطبيق القرارات الخاصة بمواعيد الغلق الصيفية وضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق وخاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من الصلاحية للمنتجات والبضائع المعروضة للبيع وضبط السلع الغير صالحة والمغشوشة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضمن القرار تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم بالتنسيق الكامل مع كافة القطاعات المختلفة لمديريات الصحة والتضامن الإجتماعي والطب البيطري وغيرها من الجهات المختصة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم ارتداء الكمامة فى كافة المناطق.

كما تضمن القرار تكليف وكيل الوزارة مدير مديرية الصحة بالدقهلية بعرض تقرير يومي بموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والرصيد الكافي من الاكسجين ومتابعة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.

كما تم التأكيد على قيام كافة الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصة حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

كما نفذت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بإغلاق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع حيث تم إغلاق شواطى ومتنزهات مدينة جمصه كما تم إغلاق شواطئ ١٥ مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.

من جانبه شدد اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس المدينة على تنفيذ قرار الغلق ومنع دخول أي أحد وان يتم تنفيذه بكل حسم وسط تنسيقا كاملا مع قسم شرطة جمصة والعاملين بإدارة الشاطئ لتسيير دوريات أمنية بصفة مستمرة بطول الشاطئ للتأكد من عدم تواجد أي شخص على الشاطئ أو المياه مع اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف القرار.

كما شدد رئيس المدينة بتكثيف المرور الميداني على الشاطئ وزيادة اللوحات الإرشادية بغلق الشاطئ تحسبا لتواجد مواطنين على الشاطئ وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا كما أهاب بالمواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بقرار غلق الشاطئ والمتنزهات لعدم المساءلة القانونية.