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محافظات

غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:06 م
غلق 6 كافيتريات مخالفه
غلق 6 كافيتريات مخالفه فى حمله مكبره بجمصه
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همت الحسينى
شنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة حملة مكبرة بنطاق المدينة للمرور على الكافتيريات والمقاهي لمنع تداول الشيشة والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس المدينة وعضوية  محمد حسن نائب رئيس المدينة وحمدي عرفة، ومسؤول الرخص ومحمود ماضي مدير الاشغالات وعلي حسين مدير المشتريات وحسن بهنس مدير المتابعة الميدانية وهلال خضر مدير الازمات والكوارث.

وأسفرت الحملة عن غلق  6 كافتريات لمخالفتهم للنشاط المرخص لهم حيث انه مرخص لهم كافيهات وتم تغيير النشاط المرخص إلي ملاهي ليلية غير مطابقة للترخيص وتم غلق الأماكن وتشميعها بالشمع الأحمر.
غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة
غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة
غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة
غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة
غلق 6 كافيتريات مخالفة فى حملة مكبرة بجمصة
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