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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

زوج المذيعة البريطانية
زوج المذيعة البريطانية بعد إصابته بالتهاب في الدماغ

يستمر ظهور الأعراض الغريبة التي تلحق بالمرضى والمتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث كشفت المذيعة والصحفية الإنجليزية "كيت جاراواي" أن زوجها أصيب بالتهاب نادر ناتج عن إصابته بعدوى كوفيد-19 في وقت سابق.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت المذيعة الشهيرة أن زوجها  ديريك دريبر قد أصيب بالتهاب دماغي نادر لم يره الأطباء من قبل بعد تعافيه من عدوى كورونا، حيث قضى زوجها البالغ من العمر 53 عاما أكثر من عام في العناية المركزة، وادعى الأطباء أنه أكثر المرضى إصابة باعراض خطيرة بعد الفيروس.

 

وكتبت جاراواي تفاصيل تلك الأزمة في مذكراتها الجديدة، خاصة أن الأطباء كانوا قلقين بشأن عمليات مسح دماغ ديريك حيث بدا وكأنها تتضمن غيوم بيضاء رقيقة تطفو في الجزء العلوي من رأسه، وتشير المناطق البيضاء إلى التهاب في الدماغ ادى إلى دمار المنطقة.

 

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تم توثيق حالته الطبية في بداية شهر أبريل الماضي، عندما تم وضع ديريك لأول مرة على جهاز الأكسجين، وقال الأطباء إن هذه البقع البيضاء ليست جلطات أو نزيف دماغي، ويقول أحد الاطباء أن هذه الحالة فريدة من نوعها، حيث حدث الالتهاب القاتل بدون سوابق.

 

ونظرا لأن التهاب الدماغ يستغرق وقتا طويلا للتعافي، إلا أن الأطباء قالوا إنه لا يمكن استبعاد أنه سيتعافى، وفي مذكراتها الجديدة تروي المذيعة عن محنة زوجها، مع الإشادة بفريق الأطباء والمتخصصين الذين تابعوا حالته  وساعدوه حتى الآن.

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