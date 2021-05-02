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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادً للصيف..

رئيس جهاز الشروق يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة

مدينة الشروق
مدينة الشروق

قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة تفقدية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف، وأهمية ذلك المرفق الحيوي.


واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، جولته، بالمرور على محطة مياه الشرب الرئيسية المغذية للمدينة، للاطمئنان على انتظام عمل المحطة ومراجعة الضغوط بالشبكة ومصادر تغذية الكهرباء البديلة.

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كما شملت جولة رئيس الجهاز،  متابعة سير عمل محطات روافع الصرف الصحى البالغ عددها 4 محطات، حيث تم مراجعة استعدادها لمواجهة أي ظروف طارئة، تزامنا مع التشغيل التجريبي لغرف المولدات الكهربائية، والتى تعد مصدرا إضافيا وبديلا فى حالات انقطاع التيار الكهربائى.


وفى ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز، على ضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل المنظومتين تحت أى ظروف طارئة، موجهاً بتشكيل فرقة صيانة إضافية مهمتها المرور الدوري على المولدات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية لها، وتأمين حصتها من الوقود اللازم للتشغيل.

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