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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني أساسيًا في تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

النني
النني

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة مايكل أرتيتا الأساسية تواجد محترفنا المصري محمد النني في خط الوسط.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

ريان - لويز - بيليرين - جابرييل - تشاكا - النني - أوديجارد - سيبايوس - ويليان - أوباميانج - مارتينيلي.

ويعد هذا الموسم، من أسوأ المواسم على الجانرز، خاصة بعد ابتعادهم عن المنافسة مبكرًا وعن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

مشاركة أرسنال في الدوري الأوروبي هي أبرز حدث للفريق في هذا الموسم السيئ حتى الآن.

وانتهت حملتهم في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل الأوان من الدور الثالث عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون، بينما يقبع الفريق في المركز الـ11 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد أرسنال بفارق 9 نقاط عن وست هام، الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، ومن المرجح ألا يشارك أرسنال في بطولة قارية الموسم المقبل إلا إذا توج بلقب هذه البطولة.

 

محمد النني النني أرسنال نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل ارسنال

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