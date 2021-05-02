نقل النواب : الرسائل الحاسمة من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد تتفق مع رؤية البرلمان للحد من الحوادث

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب أن الرسائل الواضحة والحاسمة من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير للعاملين بمرفق السكك الحديدية خلال تفقده لأعمال تطوير محطة وبرج إشارات وورشة طنطا بالغربية تتمشى وتتفق مع بيانه المهم الذى القاه يوم الاثنين الماضى أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان ومع رؤية جميع اعضاء البرلمان فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين خلال هذه الجلسة التاريخية للحد من حوادث القطارات .



وأعلن " عابد " فى بيان له اصدره منذ قليل اتفاقه التام مع تأكيد الفريق كامل الوزير بان الدولة وفرت كافة الإمكانات، ووعدنا القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية، وأن يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد فعلى كل فرد في السكة الحديد أن يقوم بواجباته على أكمل وجه مشيدا برسالة وزير النقل للعاملين بقوله لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في حق الراكب وعلى الجميع أن يتسابق لخدمته وتكثيف الأعمال الخاصة بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية والحفاظ على أراضي السكك الحديدية من التعديات ولن نسمح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالسكة الحديد وتدريبهم بشكل دوري ومستمر على نظم التكنولوجيا الحديثة.

وقال النائب علاء عابد ان الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام المصرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى مصر يفتح ملف السكك الحديدية ويصدر تكليفاته الواضحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير جميع الاعتمادات المالية لاحداث تطوير وتحديث حقيقيين داخل مرفق السكك الحديدية مؤكداً ان لجنة النقل والمواصلات تتابع عن كثب الجهود الكبيرة والجبارة التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل لتنفيذ التكليفات الرئاسية داخل مرفق السكك الحديدية.