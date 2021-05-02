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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أندريه زكي: لدينا علاقة قوية وثابتة مبنية على الاحترام والحب مع القيادات الإسلامية | فيديو

اندرية زكي
اندرية زكي

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، "إننا لدينا علاقة قوية وثابتة وعميقة مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، مبنية على الاحترام والحب، كما أن لدينا مع القيادات الإسلامية علاقات بها كل الاحترام وليس لقاءات شكلية، إنما تكون لقاءات طويلة لمناقشة قضايا الوطن.

 

وأضاف “رئيس الطائفة الانجيلية في مصر”، خلال حواره في برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بى سى مصر 2”، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف لبناء الجسور بين الأديان، ولها دور إيجابي كبير في المجتمع العربي، منوها إلى أن دولة 30 يونيو تسعى لبناء اللحمة الوطنية والسلم المجتمعي.

 

وأشار، إلى أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وجود كنيسة بجوار المسجد في كل مدينة جديدة، والذي يؤكد أننا لدينا دولة جديدة وحديثة بكل المقاييس، مضيفا أن تلك القرارات التي تم اتخاذها خلال الـ 7 سنوات الماضية تتجه نحو بناء المجتمع والمواطنة والمساواة.

 

وأكد، أن إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية كان  مجرد حلم يراود المصريون الإنجيليون لسنوات طويلة، ولكنه تحقق، ولذلك أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على هذا القرار التاريخي بإصدار قانون هيئة الأوقاف الإنجيلية.

 

وأوضح، أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مراحله الأخيرة، و90% من مواد القانون متفق عليها، وهناك مواد تتعلق بقضايا خلافية وعقائدية مثل الزواج والطلاق والزواج الثاني وأسباب البطلان، مؤكدا أن تم حل المشكلة بعمل مواد خاصة لكل كنيسة بالأمور المختلف عليها، متوقعًا تقديم القانون لمجلس النواب خلال دورته الحالية.
 

 

الطائفة الانجيلية اخبار التوك شو الدين المسيحي الرئيس السيسي مفتى الجمهورية

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