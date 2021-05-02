بقيمة مليون و 400 ألف جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابى في البحيرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط ( 3 من العناصر الإجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة ، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.