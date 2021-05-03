معندوهمش موهبة.. ياسمين الخطيب: ناس كتير «محطوطين» في الصف الأول بسبب علاقاتهم

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الوساطة والشللية موجودة فى كل الأوساط الإعلامية والفنية، لافتة أن هناك الكثير من ممثلين الصف الأول معندهمش موهبة محطوطين في الصف الأول بسبب علاقاتهم.

تابعت ياسمين الخطيب، خلال لقائها فى برنامج "لحظات جريئة "الذى يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن هناك الكثير من الذين أثبتت التجربة أنهم لم يحققوا أي نجاح ولكن مازالوا موجودين على الشاشة بسبب واسطاتهم.

وأشارت ياسمين الخطيب، إلى أن بعض الناس تقوم بتصبير نفسها بجملة "الفلوس متشتريش السعادة"، مؤكدة أن تلك الجملة تقتل الطموح.

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الأموال يمكن أن تشتري أنواع كثيرة من السعادة وراحة البال.

وتابعت أن راحة البال تتحقق بالأموال عن طريق الخطط التي يضعها الإنسان فيما يقوم به مستقبلا وتحديد الإحتياجات الأساسية.

واكملت أن الفلوس لا يمكن أن تشتري الصحة، قائلة: “الست بتحب الفلوس أكثر من الرجل”.