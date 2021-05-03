عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معندوهمش موهبة.. ياسمين الخطيب: ناس كتير «محطوطين» في الصف الأول بسبب علاقاتهم

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الوساطة والشللية موجودة فى كل الأوساط الإعلامية والفنية، لافتة أن هناك الكثير من ممثلين الصف الأول معندهمش موهبة محطوطين في الصف الأول بسبب علاقاتهم.

 

تابعت ياسمين الخطيب، خلال لقائها فى برنامج "لحظات جريئة "الذى يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن هناك الكثير من الذين أثبتت التجربة أنهم لم يحققوا أي نجاح ولكن مازالوا  موجودين على الشاشة بسبب واسطاتهم.

 

وأشارت  ياسمين الخطيب، إلى أن بعض الناس تقوم بتصبير نفسها بجملة "الفلوس متشتريش السعادة"، مؤكدة أن تلك الجملة تقتل الطموح.

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الأموال يمكن أن تشتري أنواع كثيرة من السعادة وراحة البال.

وتابعت أن راحة البال تتحقق بالأموال عن طريق الخطط التي يضعها الإنسان فيما يقوم به مستقبلا وتحديد الإحتياجات الأساسية.

واكملت أن الفلوس لا يمكن أن تشتري الصحة، قائلة: “الست بتحب الفلوس أكثر من الرجل”. 

ياسمين الخطيب أخبارا التوك شو الوساطة الفن

ترشيحاتنا

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2021 .. 83 كلمة رددها النبي

العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

دعاء ليلة القدر مكتوب للزواج .. مستجاب

أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

سحورك عندنا .. فول إسكندرانى وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

صلاة التهجد كم ركعة ووقت أدائها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ