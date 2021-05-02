توتنهام يفوز على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام انتصارًا كبيرًا على شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي.

الويلزي جاريث بيل كان نجم المباراة بلا منازع بتسجيله هاتريك، وافتتح التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة من فوق حارس مرمى شيفيلد يونايتد.

وفي الدقيقة 61، أحرز جاريث بيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة على مرمى شيفيلد يونايتد بدأها زميله سون هيونج مين.

وسجل بيل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك مرمى شيفيلد.

واختتم سون مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 56 في المركز الخامس، وتوقف رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير.