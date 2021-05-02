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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرق التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي .. التفاصيل

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب قبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل، ومن ذلك الحين واهتم المواطنين الذين قدموا على الشقق فى العديد من الإعلانات السابقة للحصول على سقق الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل.

موعد  التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعي 

وسيتم فتح باب التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 5/5/2021، وحتى يوم الإثنين الموافق 31/5/2021.

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شروط التحويل الإسكان الاجتماعي

1- يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".


2- يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.


3-شترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز  أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.


4-يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.


5-عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.


6- خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام لمزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

خطوات تحويل التخصيص لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

1- تقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg).

2-يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز  أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

3- يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع.

4- في حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)

الإسكان الاجتماعي إعلانات شقق الإسكان الاجتماعي شروط التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعي

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