الزمالك يتعادل مع بيراميدز 1/1 فى الوقت القاتل .. فيديو

تعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز عبدالله السعيد فى الدقيقة 38. فيما تعادل أشرف بنشرقي للزمالك من ركلة جزاء.

بدأ اللقاء بضغط من بيراميدز وقاد الغاني جون أنطوى هجمة من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء قام بإبعادها دفاعات الأبيض إلى منتصف الملعب.

منح الحكم الدولى جهاد جريشة ضربة حرة لصالح يوسف أوباما بعدما ارتكب أحمد أيمن منصور خطأ ضده أمام منطقة الجزاء وسدد فرجاني ساسي الكرة قوية تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وسدد فى الدقيقة السادسة رمضان صبحى كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من الغاني جون أنطوى تبعدها أقدام دفاعات محمود علاء الى ضربة ركنية.

فى الدقيقة السابعة كاد جون أنطوى أن يسجل هدف التقدم بعدما استغل ارتباك دفاعات الزمالك وسدد الكرة يبعدها محمد عواد إلى ضربة ركنية ويتعرض للإصابة ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة للخضوع إلى العلاج.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللقاء فى الدقيقة 11 وشنوا العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية وسدد دونجا فى الدقيقة 12 كرة تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وأرسل طارق حامد كرة طولية تصل عند حميد أحداد وينفرد بحارس بيراميدز إلا أن الحكم المساعد يمنع فرصة خطيرة للزمالك ويشهر راية التسلل.

قاد عبدالله السعيد هجمة عنترية بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول وراوغ مدافعى الزمالك إلا أن محمود علاء نجح في إبعاد الكرة من أمامه وإرسالها إلى منتصف الملعب.

ومنح الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد رمضان صبحى فى الدقيقة 33 بعد ارتكابه خطأ ضد التونسي حمزة المثلوثي.

وأهدر محمود حمدى الونش فرصة خطيرة بالدقيقة 34 بعدما سدد كرة من تمريرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز وفى الدقيقة 38 أحرز عبدالله السعيد هدفا عالميا بعدما راوغ دفاعات الزمالك وسدد الكرة تسكن الشباك.

أشهر جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد محمود علاء مدافع الزمالك فى الدقيقة 41 بعد ارتكابه خطأ ضد الغاني جون أنطوى مهاجم بيراميدز.

شهدت مجريات الشوط الثاني لجوء الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا بديلا عن يوسف أوباما من أجل تفعيل النواحي الهجومية

سدد فى الدقيقة 46 جون أنطوى كرة قوية تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك ومرر شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة 50 يفشل أشرف بنشرقي فى السيطرة عليها لتخرج إلى رمية تماس.

ومرر شيكابالا كرة فى الدقيقة 52 يتسلمها حميد أحداد داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية تخرج إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وسدد فى الدقيقة 53 أشرف بنشرقي كرة قوية تمر إلى خارج مرمى حارس بيراميدز أنقذ فى الدقيقة 55 شريف إكرامي مرماه من فرصة خطيرة سددها شيكابالا لتضيع فرصة التعادل.

وسدد فى الدقيقة 60 جون أنطوى كرة قوية تصطدم في أقدام مدافعي الزمالك ويمسكها محمد عواد حارس الزمالك.

واحتسب جهاد جريشة حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أشرف بنشرقي فى الدقيقة 61 بعد تعرضه إلى السقوط داخل منطقة الجزاء وقام حكم الـ VAR بإلغائها.

أهدر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 66 هدفا محققا بعدما مرر شيكابالا كرة سحرية سددها لاعب الزمالك بطريقة غريبة لتصطدم بجسم مدافع بيراميدز وتخرج إلى ضربة ركنية.

وأضاع حميد أحداد فى الدقيقة 72 فرصة هدف التعادل بعدما تسلم تمريرة عرضية سددها فى جسم شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز.

ودفع فى الدقيقة 75 كارتيرون بالثنائى حازم إمام وسيف الجزيري من أجل تفعيل النواحي الهجومية.

مرر شيكابالا كرة سحرية فى الدقيقة 76 داخل منطقة الجزاء إلى سيف الجزيري يفشل فى السيطرة عليها لتضيع فرصة خطيرة ودفع كارتيرون باللاعب إسلام جابر بدلا من أحمد فتوح فى الدقيقة 82.

وأنقذت العارضة تسديدة قوية برأسية محمود علاء فى الدقيقة 83 ترتد إلى أشرف بنشرقي يسددها برأسه وسط مدافعي بيراميدز تعلو العارضة وتضيع فرصة إدراك التعادل واحتسب جهاد جريشة ركلة جزاء بعد لمس أحمد سامى مدافع بيراميدز الكرة بيده في الوقت بدل الضائع أحرزها أشرف بنشرقي هدفا فى شباك شريف إكرامى.