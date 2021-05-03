الرئيس الموريتاني يهنئ الصحفيين والإعلاميين باليوم العالمي لحرية الصحافة

هنَّأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الصحفيين والإعلاميين في بلاده بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.



وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان اليوم الاثنين- أن الرئيس الغزواني قدَّم -من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- تهنئة إلى كافة الصحفيين والإعلاميين، وثمَّن الدور الذي يقدمونه في نقل الحقائق وإنارة الرأي العام والمساهمة في صون التعددية الفكرية والسياسية، كما ثمَّن دور الصحافة في تكريس قيم المهنية والصدق والمسؤولية.



جدير بالذكر أن العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991، وكان هدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين.

