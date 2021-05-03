الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في التصفية الأولية بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في التصفية الأولية المركزية بمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ/ 2021م ، على النحو التالي:

أولًا : مَنْ لهم حق التصفية على المراكز العشرة الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأوقاف الرمضانية ، وسوف تحدد جوائزهم بناء على درجاتهم في التصفية الأخيرة ، مع ملاحظة أن الامتحانات ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 4 – 5/ 5 /2021م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وهم:

الثلاثاء 4/ 5/ 2021م :

م الاسم المديرية الفرع 1. أحمد رمضان حجازي قاسم القاهرة الأول 2. رمضان عبد الحي رمضان سليمان القاهرة الأول 3. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة الأول 4. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية الأول 5. زياد محمد مصطفى أنور الدقهلية الأول 6. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط الأول 7. محمد حسام عبد الله دمياط الأول 8. بلال السيد محمد محمد الوري البحيرة الأول 9. أشرف مصطفى أحمد حسانين الإسكندرية الأول 10. محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيز السويس الأول 11. عمر محمد حسين عبد الواحد السويس الأول 12. حسن ناصر أحمد علي علي السويس الأول 13. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس الأول 14. أحمد محمد محمد السلاوي الإسماعيلية الأول 15. يوسف عادل عباس أحمد الإسماعيلية الأول 16. كريم زينهم فتحي دبور شمال سيناء الأول 17. محمد السيد علي علي إسماعيل شمال سيناء الأول 18. محمد حسني يوسف جاد جنوب سيناء الأول 19. ضحى رفاعي محمد أحمد الوادي الجديد الأول

الأربعاء 5/ 5/ 2021م :

م الاسم المديرية الفرع 1. عبد الرحمن محمود أحمد حسن الفيوم الأول 2. أحمد محمود أحمد حسن الفيوم الأول 3. وفاء سامي غباري غباري الفيوم الأول 4. أيمن شعبان ربيع أحمد الفيوم الأول 5. رزق رجب عبد الموجود بني سويف الأول 6. أحمد تهامي محمد أحمد بني سويف الأول 7. أم هاشم إسماعيل محمد علي المنيا الأول 8. عبد الله معروف على يوسف سوهاج الأول 9. أحمد بكر أحمد حجاجي أسوان الأول 10. أمنية أحمد عبد العظيم الجيزة الثاني 11. أحمد محمد أحمد كمال علي المنيا الثاني 12. محمد مهنى عبد الله مهنى القاهرة الثالث 13. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد القليوبية الثالث 14. عبد الرحمن مهدى أحمد خليل المنوفية الثالث 15. محمد عبد الله محمد يوسف الإسكندرية الثالث 16. أحمد محمود بخيت الإسكندرية الثالث 17. إيهاب رجب صافى حسين مطروح الثالث 18. عبد الرحمن محمود أحمد عبده بورسعيد الثالث 19. محمد عبد الجليل محمد الغريب جنوب سيناء الثالث

ثانيا : الفائزون بجائزة مالية قدرها ( 2000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :

م الاسم المديرية المكافأة 1. عبد الرحمن رمضان محمد الجيزة 2000 جنيه 2. إيمان صابر عبد الفتاح عبد الدايم الجيزة 2000 جنيه 3. محمد أحمد علي عبد المجيد القليوبية 2000 جنيه 4. رأفت عبد الستار سيد أحمد الخطيب الغربية 2000 جنيه 5. شرين أشرف إبراهيم محمد الدقهلية 2000 جنيه 6. ياسر محمد رمضان على الدقهلية 2000 جنيه 7. أية محمود أحمد شبانة دمياط 2000 جنيه 8. عمر فؤاد عبده معزة دمياط 2000 جنيه 9. عبد الرحمن راضي عبد الموجود كفر الشيخ 2000 جنيه 10. سعيد إبراهيم سعيد محمد كفر الشيخ 2000 جنيه 11. محمد سلامه محمد العشري البحيرة 2000 جنيه 12. حامد رضوان عبد الله فرج البحيرة 2000 جنيه 13. سارة محمد زكريا إبراهيم عمر البحيرة 2000 جنيه 14. رقية رفعت عبد الباري عطية الإسكندرية 2000 جنيه 15. وليد السيد طه بدر الإسكندرية 2000 جنيه 16. على فرج عبد السلام محمد مطروح 2000 جنيه 17. محمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد الغنى مطروح 2000 جنيه 18. محمد محمود محمود العدل السويس 2000 جنيه 19. سعيد عبيد حسن سيد الإسماعيلية 2000 جنيه 20. عبد الرحمن عادل عبد المجيد بورسعيد 2000 جنيه 21. إسلام فؤاد محمد الشامي بورسعيد 2000 جنيه 22. محمد صبرى الششتاوى شلبى شمال سيناء 2000 جنيه 23. محمود عبد الله كامل سالم شمال سيناء 2000 جنيه 24. عبد الرحمن عادل حامد علي علي جنوب سيناء 2000 جنيه 25. يوسف حسني يوسف جاد جنوب سيناء 2000 جنيه 26. عبد الرحمن رمضان عبد العظيم جنوب سيناء 2000 جنيه 27. محمود سيد محمد جودة الفيوم 2000 جنيه 28. حسام طه محمد عبد العاطي الفيوم 2000 جنيه 29. رجب سيد حميده السيد الفيوم 2000 جنيه 30. شيماء طه جمعة الفيوم 2000 جنيه 31. محمود أبو زيد محمد خميس بني سويف 2000 جنيه 32. رجب عصام رجب عبد الموجود بني سويف 2000 جنيه 33. عمرو محمود أبو زيد بني سويف 2000 جنيه 34. معاذ حسين محمد حسن محمد المنيا 2000 جنيه 35. أسماء عيد محمد أحمد أسيوط 2000 جنيه 36. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج 2000 جنيه 37. أحمد صابر خليفة أبو ضيف سوهاج 2000 جنيه 38. حسني السيد أحمد يوسف قنا 2000 جنيه 39. حسين محمد أحمد حسين قنا 2000 جنيه 40. عبد الله محمود عبد الله محمد أسوان 2000 جنيه 41. علي عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر 2000 جنيه 42. أميرة سعد عبد العزيز الرفاعى الغربية 2000 جنيه 43. عبد الله حازم خالد عبد الله الغربية 2000 جنيه 44. جنى أحمد بشير الدراجينى الغربية 2000 جنيه 45. عبد الرحمن انور الزعليك البحيرة 2000 جنيه 46. مالك أحمد علي عبد النور سلام البحيرة 2000 جنيه 47. حسن مصطفى حسن أحمد جاد بنى سويف 2000 جنيه 48. محمد سعيد إمام علي القاهرة 2000 جنيه 49. سعاد فتحي عبد العليم روبي القاهرة 2000 جنيه 50. أحمد جابر أحمد كامل الجيزة 2000 جنيه 51. عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمد الغربية 2000 جنيه 52. محمد محمود عبد الفتاح الدقهلية 2000 جنيه 53. عبد الرحمن فرج عبد الباسط محمد كفر الشيخ 2000 جنيه 54. محمد أحمد إبراهيم أحمد محمود البحيرة 2000 جنيه 55. أسماء إبراهيم السيد السيد الإسماعيلية 2000 جنيه 56. محمود رمضان دربالة علي الفيوم 2000 جنيه 57. السيد محمد أبو سيف قطب الفيوم 2000 جنيه 58. حمزة راشد عبد السميع نادى اسيوط 2000 جنيه 59. فرغل مكين فرغل على سوهاج 2000 جنيه 60. مصطفى محمود أبو المجد محمد أسوان 2000 جنيه 61. عبد الرحمن عبد الرحيم ضيف الله قنا 2000 جنيه

ثالثًا: الفائزون بمكافأة مالية قدرها (1000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :