الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في التصفية الأولية بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم
أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في التصفية الأولية المركزية بمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ/ 2021م ، على النحو التالي:
أولًا : مَنْ لهم حق التصفية على المراكز العشرة الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأوقاف الرمضانية ، وسوف تحدد جوائزهم بناء على درجاتهم في التصفية الأخيرة ، مع ملاحظة أن الامتحانات ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 4 – 5/ 5 /2021م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وهم:
الثلاثاء 4/ 5/ 2021م :
م
|الاسم
|المديرية
الفرع
1.
|أحمد رمضان حجازي قاسم
|القاهرة
|الأول
|2.
|رمضان عبد الحي رمضان سليمان
|القاهرة
الأول
3.
|أيمن منصور عبد العزيز متولي
|الجيزة
|الأول
|4.
|إيمان جمال فاروق حسن
|الشرقية
الأول
5.
|زياد محمد مصطفى أنور
|الدقهلية
|الأول
|6.
|محمد شعبان ربيع إبراهيم
|دمياط
الأول
7.
|محمد حسام عبد الله
|دمياط
|الأول
|8.
|بلال السيد محمد محمد الوري
|البحيرة
الأول
9.
|أشرف مصطفى أحمد حسانين
|الإسكندرية
|الأول
|10.
|محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيز
|السويس
الأول
11.
|عمر محمد حسين عبد الواحد
|السويس
|الأول
|12.
|حسن ناصر أحمد علي علي
|السويس
الأول
13.
|محمد إبراهيم عبده رمضان
|السويس
|الأول
|14.
|أحمد محمد محمد السلاوي
|الإسماعيلية
الأول
15.
|يوسف عادل عباس أحمد
|الإسماعيلية
|الأول
|16.
|كريم زينهم فتحي دبور
|شمال سيناء
الأول
17.
|محمد السيد علي علي إسماعيل
|شمال سيناء
|الأول
|18.
|محمد حسني يوسف جاد
|جنوب سيناء
الأول
19.
|ضحى رفاعي محمد أحمد
|الوادي الجديد
الأول
الأربعاء 5/ 5/ 2021م :
م
|الاسم
|المديرية
الفرع
1.
|عبد الرحمن محمود أحمد حسن
|الفيوم
|الأول
|2.
|أحمد محمود أحمد حسن
|الفيوم
الأول
3.
|وفاء سامي غباري غباري
|الفيوم
|الأول
|4.
|أيمن شعبان ربيع أحمد
|الفيوم
الأول
5.
|رزق رجب عبد الموجود
|بني سويف
|الأول
|6.
|أحمد تهامي محمد أحمد
|بني سويف
الأول
7.
|أم هاشم إسماعيل محمد علي
|المنيا
|الأول
|8.
|عبد الله معروف على يوسف
|سوهاج
الأول
9.
|أحمد بكر أحمد حجاجي
|أسوان
|الأول
|10.
|أمنية أحمد عبد العظيم
|الجيزة
الثاني
11.
|أحمد محمد أحمد كمال علي
|المنيا
|الثاني
|12.
|محمد مهنى عبد الله مهنى
|القاهرة
الثالث
13.
|أميرة أحمد عبد الوهاب محمد
|القليوبية
|الثالث
|14.
|عبد الرحمن مهدى أحمد خليل
|المنوفية
الثالث
15.
|محمد عبد الله محمد يوسف
|الإسكندرية
|الثالث
|16.
|أحمد محمود بخيت
|الإسكندرية
الثالث
17.
|إيهاب رجب صافى حسين
|مطروح
|الثالث
|18.
|عبد الرحمن محمود أحمد عبده
|بورسعيد
الثالث
19.
|محمد عبد الجليل محمد الغريب
|جنوب سيناء
الثالث
ثانيا : الفائزون بجائزة مالية قدرها ( 2000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :
م
|الاسم
|المديرية
المكافأة
1.
|عبد الرحمن رمضان محمد
|الجيزة
|2000 جنيه
|2.
|إيمان صابر عبد الفتاح عبد الدايم
|الجيزة
2000 جنيه
3.
|محمد أحمد علي عبد المجيد
|القليوبية
|2000 جنيه
|4.
|رأفت عبد الستار سيد أحمد الخطيب
|الغربية
2000 جنيه
5.
|شرين أشرف إبراهيم محمد
|الدقهلية
|2000 جنيه
|6.
|ياسر محمد رمضان على
|الدقهلية
2000 جنيه
7.
|أية محمود أحمد شبانة
|دمياط
|2000 جنيه
|8.
|عمر فؤاد عبده معزة
|دمياط
2000 جنيه
9.
|عبد الرحمن راضي عبد الموجود
|كفر الشيخ
|2000 جنيه
|10.
|سعيد إبراهيم سعيد محمد
|كفر الشيخ
2000 جنيه
11.
|محمد سلامه محمد العشري
|البحيرة
|2000 جنيه
|12.
|حامد رضوان عبد الله فرج
|البحيرة
2000 جنيه
13.
|سارة محمد زكريا إبراهيم عمر
|البحيرة
|2000 جنيه
|14.
|رقية رفعت عبد الباري عطية
|الإسكندرية
2000 جنيه
15.
|وليد السيد طه بدر
|الإسكندرية
|2000 جنيه
|16.
|على فرج عبد السلام محمد
|مطروح
2000 جنيه
17.
|محمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد الغنى
|مطروح
|2000 جنيه
|18.
|محمد محمود محمود العدل
|السويس
2000 جنيه
19.
|سعيد عبيد حسن سيد
|الإسماعيلية
|2000 جنيه
|20.
|عبد الرحمن عادل عبد المجيد
|بورسعيد
2000 جنيه
21.
|إسلام فؤاد محمد الشامي
|بورسعيد
|2000 جنيه
|22.
|محمد صبرى الششتاوى شلبى
|شمال سيناء
2000 جنيه
23.
|محمود عبد الله كامل سالم
|شمال سيناء
|2000 جنيه
|24.
|عبد الرحمن عادل حامد علي علي
|جنوب سيناء
2000 جنيه
25.
|يوسف حسني يوسف جاد
|جنوب سيناء
|2000 جنيه
|26.
|عبد الرحمن رمضان عبد العظيم
|جنوب سيناء
2000 جنيه
27.
|محمود سيد محمد جودة
|الفيوم
|2000 جنيه
|28.
|حسام طه محمد عبد العاطي
|الفيوم
2000 جنيه
29.
|رجب سيد حميده السيد
|الفيوم
|2000 جنيه
|30.
|شيماء طه جمعة
|الفيوم
2000 جنيه
31.
|محمود أبو زيد محمد خميس
|بني سويف
|2000 جنيه
|32.
|رجب عصام رجب عبد الموجود
|بني سويف
2000 جنيه
33.
|عمرو محمود أبو زيد
|بني سويف
|2000 جنيه
|34.
|معاذ حسين محمد حسن محمد
|المنيا
2000 جنيه
35.
|أسماء عيد محمد أحمد
|أسيوط
|2000 جنيه
|36.
|حسن عبد المنعم أحمد حسين
|سوهاج
2000 جنيه
37.
|أحمد صابر خليفة أبو ضيف
|سوهاج
|2000 جنيه
|38.
|حسني السيد أحمد يوسف
|قنا
2000 جنيه
39.
|حسين محمد أحمد حسين
|قنا
|2000 جنيه
|40.
|عبد الله محمود عبد الله محمد
|أسوان
2000 جنيه
41.
|علي عبد اللطيف حبيب خليف
|البحر الأحمر
|2000 جنيه
|42.
|أميرة سعد عبد العزيز الرفاعى
|الغربية
2000 جنيه
43.
|عبد الله حازم خالد عبد الله
|الغربية
|2000 جنيه
|44.
|جنى أحمد بشير الدراجينى
|الغربية
2000 جنيه
45.
|عبد الرحمن انور الزعليك
|البحيرة
|2000 جنيه
|46.
|مالك أحمد علي عبد النور سلام
|البحيرة
2000 جنيه
47.
|حسن مصطفى حسن أحمد جاد
|بنى سويف
|2000 جنيه
|48.
|محمد سعيد إمام علي
|القاهرة
2000 جنيه
49.
|سعاد فتحي عبد العليم روبي
|القاهرة
|2000 جنيه
|50.
|أحمد جابر أحمد كامل
|الجيزة
2000 جنيه
51.
|عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمد
|الغربية
|2000 جنيه
|52.
|محمد محمود عبد الفتاح
|الدقهلية
2000 جنيه
53.
|عبد الرحمن فرج عبد الباسط محمد
|كفر الشيخ
|2000 جنيه
|54.
|محمد أحمد إبراهيم أحمد محمود
|البحيرة
2000 جنيه
55.
|أسماء إبراهيم السيد السيد
|الإسماعيلية
|2000 جنيه
|56.
|محمود رمضان دربالة علي
|الفيوم
2000 جنيه
57.
|السيد محمد أبو سيف قطب
|الفيوم
|2000 جنيه
|58.
|حمزة راشد عبد السميع نادى
|اسيوط
2000 جنيه
59.
|فرغل مكين فرغل على
|سوهاج
|2000 جنيه
|60.
|مصطفى محمود أبو المجد محمد
|أسوان
2000 جنيه
61.
|عبد الرحمن عبد الرحيم ضيف الله
|قنا
2000 جنيه
ثالثًا: الفائزون بمكافأة مالية قدرها (1000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :
م
|الاسم
|المديرية
المكافأة
1.
|فضيلة عبد السلام مصطفى عباس
|الجيزة
|1000 جنيه
|2.
|السيد حمدي السيد إبراهيم
|القليوبية
1000 جنيه
3.
|بدر محمد بدر
|المنوفية
|1000 جنيه
|4.
|محمود عبد الرشيد عبد الصبور
|الشرقية
1000 جنيه
5.
|محمود علاء الدين سباعي السيد
|الشرقية
|1000 جنيه
|6.
|رحمة محمد حسن البرمبالي
|دمياط
1000 جنيه
7.
|محمود المتولي محمود يوسف
|دمياط
|1000 جنيه
|8.
|حبيبة هاني ماهر بدر
|كفر الشيخ
1000 جنيه
9.
|محمد السعيد عبده واصل
|كفر الشيخ
|1000 جنيه
|10.
|شيماء جمعه سعيد عوض محمد
|البحيرة
1000 جنيه
11.
|عباس محمد أبو العينين أبو شحاتة
|الإسكندرية
|1000 جنيه
|12.
|محمد رشاد سعد علي
|الإسكندرية
1000 جنيه
13.
|عبد الرحمن سعيد محمد أحمد
|مطروح
|1000 جنيه
|14.
|محمود رفيق محمد محمد
|مطروح
1000 جنيه
15.
|محمود حسام محمد صالح
|الإسماعيلية
|1000 جنيه
|16.
|تسنيم محمد محمد عبد العزيز
|المنيا
1000 جنيه
17.
|رقية وليد جمعة أحمد
|الدقهلية
|1000 جنيه
|18.
|على علاء أحمد عزت
|كفر الشيخ
1000 جنيه
19.
|أحمد سعيد محمد محمد
|الإسماعيلية
|1000 جنيه
|20.
|حمزة يحي محمد محمد
|الفيوم
1000 جنيه
21.
|سما سعيد محمد سعيد
|الفيوم
|1000 جنيه
|22.
|حفصة محمود سيد عبد الرحمن
|الفيوم
1000 جنيه
23.
|محمد أحمد بكر ي جابر
|بنى سويف
|1000 جنيه
|24.
|أميره فتحي محمد أحمد علي
|المنيا
1000 جنيه
25.
|يزيد عماد حسن على
|مطروح
|1000 جنيه
|26.
|محمد جمعه عبد العظيم عبد الوهاب
|القاهرة
1000 جنيه