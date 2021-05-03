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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في التصفية الأولية بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في التصفية الأولية المركزية بمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ/ 2021م  ، على النحو التالي:

    أولًا : مَنْ لهم حق التصفية على المراكز العشرة الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأوقاف الرمضانية ، وسوف تحدد جوائزهم بناء على درجاتهم في التصفية الأخيرة ، مع ملاحظة أن الامتحانات ستعقد  يومي الثلاثاء والأربعاء 4 – 5/ 5 /2021م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وهم:

الثلاثاء 4/ 5/ 2021م :

م

الاسمالمديرية

الفرع

1.        

أحمد رمضان حجازي قاسمالقاهرةالأول
2.        رمضان عبد الحي رمضان سليمانالقاهرة

الأول

3.        

أيمن منصور عبد العزيز متوليالجيزةالأول
4.        إيمان جمال فاروق حسنالشرقية

الأول

5.        

زياد محمد مصطفى أنورالدقهليةالأول
6.        محمد شعبان ربيع إبراهيمدمياط

الأول

7.        

محمد حسام عبد اللهدمياطالأول
8.        بلال السيد محمد محمد الوريالبحيرة

الأول

9.        

أشرف مصطفى أحمد حسانينالإسكندريةالأول
10.    محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيزالسويس

الأول

11.    

عمر محمد حسين عبد الواحدالسويسالأول
12.    حسن ناصر أحمد علي عليالسويس

الأول

13.    

محمد إبراهيم عبده رمضانالسويسالأول
14.    أحمد محمد محمد السلاويالإسماعيلية

الأول

15.    

يوسف عادل عباس أحمدالإسماعيليةالأول
16.    كريم زينهم فتحي دبورشمال سيناء

الأول

17.    

محمد السيد علي علي إسماعيلشمال سيناءالأول
18.    محمد حسني يوسف جادجنوب سيناء

الأول

19.    

ضحى رفاعي محمد أحمدالوادي الجديد

الأول

الأربعاء 5/ 5/ 2021م :                                                                  

م

الاسمالمديرية

الفرع

1.       

عبد الرحمن محمود أحمد حسنالفيومالأول
2.       أحمد محمود أحمد حسنالفيوم

الأول

3.       

وفاء سامي غباري غباريالفيومالأول
4.       أيمن شعبان ربيع أحمدالفيوم

الأول

5.       

رزق رجب عبد الموجودبني سويفالأول
6.       أحمد تهامي محمد أحمدبني سويف

الأول

7.       

أم هاشم إسماعيل محمد عليالمنياالأول
8.       عبد الله معروف على يوسفسوهاج

الأول

9.       

أحمد بكر أحمد حجاجيأسوانالأول
10.   أمنية أحمد عبد العظيمالجيزة

الثاني

11.   

أحمد محمد أحمد كمال عليالمنياالثاني
12.   محمد مهنى عبد الله مهنىالقاهرة

الثالث

13.   

أميرة أحمد عبد الوهاب محمدالقليوبيةالثالث
14.   عبد الرحمن مهدى أحمد خليلالمنوفية

الثالث

15.   

محمد عبد الله محمد يوسفالإسكندريةالثالث
16.   أحمد محمود بخيتالإسكندرية

الثالث

17.   

إيهاب رجب  صافى  حسينمطروحالثالث
18.   عبد الرحمن محمود أحمد عبدهبورسعيد

الثالث

19.   

  محمد عبد الجليل محمد الغريبجنوب سيناء

الثالث

   ثانيا : الفائزون بجائزة مالية قدرها ( 2000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :

م

الاسمالمديرية

المكافأة

1.       

عبد الرحمن رمضان محمدالجيزة2000 جنيه
2.       إيمان صابر عبد الفتاح عبد الدايمالجيزة

2000 جنيه

3.       

محمد أحمد علي عبد المجيدالقليوبية2000 جنيه
4.       رأفت عبد الستار سيد أحمد الخطيبالغربية

2000 جنيه

5.       

شرين أشرف إبراهيم محمدالدقهلية2000 جنيه
6.       ياسر محمد رمضان علىالدقهلية

2000 جنيه

7.       

أية محمود أحمد شبانةدمياط2000 جنيه
8.       عمر فؤاد عبده معزةدمياط

2000 جنيه

9.       

عبد الرحمن راضي عبد الموجودكفر الشيخ2000 جنيه
10.   سعيد إبراهيم سعيد محمدكفر الشيخ

2000 جنيه

11.   

محمد سلامه محمد العشريالبحيرة2000 جنيه
12.   حامد رضوان عبد الله فرجالبحيرة

2000 جنيه

13.   

سارة محمد زكريا إبراهيم عمرالبحيرة2000 جنيه
14.   رقية رفعت عبد الباري عطيةالإسكندرية

2000 جنيه

15.   

وليد السيد طه بدرالإسكندرية2000 جنيه
16.   على  فرج عبد السلام محمدمطروح

2000 جنيه

17.   

محمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد الغنىمطروح2000 جنيه
18.   محمد محمود محمود العدلالسويس

2000 جنيه

19.   

سعيد عبيد حسن سيدالإسماعيلية2000 جنيه
20.   عبد الرحمن عادل عبد المجيدبورسعيد

2000 جنيه

21.   

إسلام فؤاد محمد الشاميبورسعيد2000 جنيه
22.   محمد صبرى الششتاوى شلبىشمال سيناء

2000 جنيه

23.   

محمود عبد الله كامل سالمشمال سيناء2000 جنيه
24.   عبد الرحمن عادل حامد علي عليجنوب سيناء

2000 جنيه

25.   

يوسف حسني يوسف جادجنوب سيناء2000 جنيه
26.   عبد الرحمن رمضان عبد العظيم جنوب سيناء

2000 جنيه

27.   

محمود سيد محمد جودةالفيوم2000 جنيه
28.   حسام طه محمد عبد العاطيالفيوم

2000 جنيه

29.   

رجب سيد حميده السيدالفيوم2000 جنيه
30.   شيماء طه جمعةالفيوم

2000 جنيه

31.   

محمود أبو   زيد محمد خميسبني سويف2000 جنيه
32.   رجب عصام رجب عبد الموجودبني سويف

2000 جنيه

33.   

عمرو  محمود أبو زيدبني سويف2000 جنيه
34.   معاذ حسين محمد حسن محمدالمنيا

2000 جنيه

35.   

أسماء عيد محمد أحمدأسيوط2000 جنيه
36.   حسن عبد المنعم أحمد حسينسوهاج

2000 جنيه

37.   

أحمد صابر خليفة أبو   ضيفسوهاج2000 جنيه
38.   حسني السيد أحمد يوسفقنا

2000 جنيه

39.   

حسين محمد أحمد حسينقنا2000 جنيه
40.   عبد الله محمود عبد الله محمدأسوان

2000 جنيه

41.   

علي عبد اللطيف حبيب خليفالبحر الأحمر2000 جنيه
42.   أميرة سعد عبد العزيز الرفاعىالغربية

2000 جنيه

43.   

عبد الله حازم خالد عبد اللهالغربية2000 جنيه
44.   جنى أحمد بشير الدراجينىالغربية

2000 جنيه

45.   

عبد الرحمن انور الزعليكالبحيرة2000 جنيه
46.   مالك أحمد علي عبد النور سلامالبحيرة

2000 جنيه

47.   

حسن مصطفى حسن أحمد جادبنى سويف2000 جنيه
48.   محمد سعيد إمام عليالقاهرة

2000 جنيه

49.   

سعاد فتحي عبد العليم روبيالقاهرة2000 جنيه
50.   أحمد جابر أحمد كاملالجيزة

2000 جنيه

51.   

عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمدالغربية2000 جنيه
52.   محمد محمود عبد الفتاحالدقهلية

2000 جنيه

53.   

عبد الرحمن فرج عبد الباسط محمدكفر الشيخ2000 جنيه
54.   محمد أحمد إبراهيم أحمد محمودالبحيرة

2000 جنيه

55.   

أسماء إبراهيم  السيد السيدالإسماعيلية2000 جنيه
56.   محمود  رمضان دربالة عليالفيوم

2000 جنيه

57.   

السيد محمد أبو سيف قطبالفيوم2000 جنيه
58.   حمزة راشد عبد السميع نادى اسيوط

2000 جنيه

59.   

فرغل مكين فرغل علىسوهاج2000 جنيه
60.   مصطفى محمود أبو المجد محمدأسوان

2000 جنيه

61.   

عبد الرحمن عبد الرحيم ضيف اللهقنا

2000 جنيه

ثالثًا: الفائزون بمكافأة مالية قدرها (1000) جنيه إضافة إلى ماتم صرفه لهم على مستوى المديريات ، وهم :

م

الاسمالمديرية

المكافأة

1.       

فضيلة عبد السلام مصطفى عباسالجيزة1000 جنيه
2.       السيد حمدي السيد إبراهيمالقليوبية

1000 جنيه

3.       

بدر محمد بدرالمنوفية1000 جنيه
4.       محمود عبد الرشيد عبد الصبورالشرقية

1000 جنيه

5.       

محمود علاء الدين سباعي السيدالشرقية1000 جنيه
6.       رحمة محمد حسن البرمباليدمياط

1000 جنيه

7.       

محمود المتولي محمود يوسفدمياط1000 جنيه
8.       حبيبة هاني ماهر بدركفر الشيخ

1000 جنيه

9.       

محمد السعيد عبده واصلكفر الشيخ1000 جنيه
10.   شيماء جمعه سعيد عوض محمدالبحيرة

1000 جنيه

11.   

عباس محمد أبو  العينين أبو شحاتةالإسكندرية1000 جنيه
12.   محمد رشاد سعد عليالإسكندرية

1000 جنيه

13.   

عبد الرحمن سعيد محمد أحمدمطروح1000 جنيه
14.   محمود رفيق محمد  محمدمطروح

1000 جنيه

15.   

محمود حسام محمد صالحالإسماعيلية1000 جنيه
16.   تسنيم محمد محمد عبد العزيزالمنيا

1000 جنيه

17.   

رقية وليد جمعة أحمدالدقهلية1000 جنيه
18.   على علاء أحمد عزتكفر الشيخ

1000 جنيه

19.   

أحمد سعيد محمد محمدالإسماعيلية1000 جنيه
20.   حمزة يحي محمد محمدالفيوم

1000 جنيه

21.   

سما سعيد محمد سعيدالفيوم1000 جنيه
22.   حفصة محمود سيد عبد الرحمنالفيوم

1000 جنيه

23.   

محمد أحمد بكر ي جابربنى سويف1000 جنيه
24.   أميره فتحي محمد أحمد عليالمنيا

1000 جنيه

25.   

يزيد عماد حسن  علىمطروح1000 جنيه
26.   محمد جمعه عبد العظيم عبد الوهابالقاهرة

1000 جنيه

وزارة الأوقاف مسابقة الأوقاف الرمضانية التصفية الأولية الأوقاف وزير الاوقاف

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